Duque premia a Néstor Humberto Martínez con cargo en comisión contra el crimen

Néstor Humberto Martínez, ex fiscal general de la Nación

El ex fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, quien está en el ojo del huracán por un presunto entrampamiento a los ex jefes negociadores de las Farc, ya no será embajador de Colombia en España: sin embargo, el Presidente Iván Duque lo nombró en importante cargo.

En diálogo con el Noticiero CM& primer mandatario despejó todas las dudas que existían sobre el rol que desempeñaría el exfiscal Néstor Humberto Martínez en su gobierno.

Duque aseguró que Martínez hará parte de una de las comisiones para fortalecer la lucha contra el crimen.

Sobre las acusaciones que pesan sobre Martínez Neira, el presidente Duque afirmó en la entrevista que el ex fiscal “es una persona comprometida en la lucha contra la criminalidad”.

“Por eso siempre que he tenido la oportunidad de invitarlo a que nos comparta ideas, propuestas, lo he hecho y lo seguiré haciendo. De hecho, lo vamos a invitar a participar en algunas de las comisiones de análisis sobre temas puntuales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado”, dijo Duque.

Tras conocer la noticia, el senador del Polo Iván Cepeda, cuestionó la designación de Martínez Neira como asesor de una comisión que fija la política contra el crimen e insistió en que el exfiscal “debería ser retirado de cualquier cargo público”.