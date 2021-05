Duque pone fin a su show para centrarse en el diálogo nacional

Iván Duque, presidente de Colombia

La Casa de Nariño confirmó este jueves la suspensión temporal del programa “Prevención y Acción” que dirige el Presidente Duque hace más de un años.

De acuerdo con fuente de Presidencia, el programa sale del aire por ahora para que Duque se concentre en el diálogo nacional que ha entablado el Gobierno con varios sectores para encontrarle una solución al paro nacional que ya completa más de una semana.

La suspensión temporal del programa de Duque se da a casi 48 horas desde su salida del aire el pasado martes 4 de mayo, debido a las reuniones que sostiene el presidente con varios sectores.

Hasta ahora las fuentes en Palacio no señalan cuantos días o meses quedará suspendido el programa de Duque, o si definitivamente no volverá a emitirse, pero lo que se sabe es que no estará al aire hasta que se solucione la crisis de las protestas.

El programa había sido blanco de fuertes críticas ya que muchos consideraban que no cumplía con la misionalidad con la que se creó, y se había convertido es un espació de propaganda del Gobierno.