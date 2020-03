“Estamos frente a uno de los mayores desafíos de nuestra historia”: Duque

Publicidad

“En nuestras manos –de todos– está la respuesta. Cada uno de nosotros tiene que poner de su parte. Es nuestra obligación como colombianos, cuidarnos los unos a los otros”, manifestó este domingo el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, en una alocución en la que explicó las medidas adoptadas en el país frente a la pandemia del coronavirus.

El Mandatario subrayó que “estamos frente a uno de los mayores desafíos de nuestra historia y tenemos que hacerle frente juntos”.

Recordó que el coronavirus “hoy afecta a 146 países, con más de 153.000 casos, de los cuales casi 6.000 han tenido consecuencias fatales” y agregó que “es, sin duda, el mayor reto de salud pública que ha encarado el mundo en los últimos años y exige de una respuesta contundente, rápida, basada en la mejor información disponible”.

El Presidente señaló que el virus llegó al país, como era previsible, y “hasta ahora, todos los casos confirmados están asociados con casos importados de otros países”.

Sin embargo, advirtió que “llegará el momento en que los casos de contagio sean resultado de la expansión del virus en la población nacional”.

El Jefe de Estado dijo que desde el primer momento, hace más de nueve semanas, se han tomado medidas y se ha fortalecido la capacidad de respuesta, pero se necesita “del apoyo de toda la sociedad para superar esta crisis”.

Indicó que los colombianos pueden ayudarse unos a otros; “con medidas individuales tan sencillas como lavarse las manos regularmente, no tocarnos la cara, evitar el contacto físico incluyendo saludarnos de mano o de beso, podemos reducir el contagio en el 50 por ciento”.

“Son acciones fáciles pero fundamentales para contrarrestar la propagación”, agregó y recomendó a quienes tengan síntomas de gripa, quedarse en casa.

Resaltó que estas medidas son especialmente importantes para las personas mayores.

El Presidente Duque explicó que “la fase para contener esta pandemia está en ejecución. En esta etapa, nuestro objetivo es detectar y contener los casos para disminuir la transmisión local; proteger a los grupos que tienen mayor riesgo y fortalecer nuestra capacidad para atender a los enfermos”.

Recalcó que es clave no dejarse influenciar por los rumores ni dejarse llevar por el pánico, ya que “el miedo es el mayor aliado del virus”.

“Debemos tener coraje para avanzar en estos momentos. De nuestra responsabilidad depende que el pánico, igual que el virus, no se propague. En nosotros está no difundir información falsa, no acaparar medicamentos que no necesitamos, no saturar los servicios de salud si no estamos enfermos”, expresó.

El Mandatario hizo énfasis en que el “objetivo prioritario es que el número de fatalidades sea el menor posible y por eso nuestra primera obligación es que dejemos que los hospitales trabajen en los casos críticos”.

