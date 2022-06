Duque le recuerda a Petro que su gobierno no ha terminado

El presidente Iván Duque respondió a la petición del presidente electo, Gustavo Petro, de suspender cualquier gestión de compra de aviones, recordándole que su gobierno no ha terminado.

“Aquí no se compran aviones a última hora. Hay una reposición de equipos que viene desde hace muchos años, cuando hay equipos obsoletos. Están en el presupuesto, se han discutido en el presupuesto, los ha probado el Congreso de la República. He sido muy claro, no estamos haciendo gastos suntuarios, cuando se habló del caso de lo que había sido el avión presidencial en el Ecuador, nosotros no estamos comprando aeronaves presidenciales, sí tenemos en algunas de nuestras fuerzas equipos que tienen que estar en reposición, porque su obsolescencia puede poner en riesgo la vida de quienes están sirviéndole al pueblo colombiano”, respondió Duque.

El primer mandatario dijo que gobernará hasta las 3:00 de la tarde del próximo 7 de agosto, cuando entregue el poder.

Así mismo, el presidente Duque señaló que el proceso de empalme se hará de cara al país y que, todas las reuniones, incluyendo las mesas técnicas, contarán con transmisión en vivo por streaming.

“Todos los informes serán públicos y también estaremos teniendo las reuniones de cara al país a través de plataformas de streaming, de tal manera que nosotros tengamos la posibilidad de hacer una entrega ordenada, pacífica y que le permita al próximo gobierno a tener la información suficiente para arrancar rápidamente a seguir respondiéndole al pueblo colombiano. Se transmitirán todas las reuniones de las mesas técnicas, la idea es que también puedan ser de frente al país claro presidente”, indicó.