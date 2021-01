Duque confirma que Covax incluyó a Colombia en el primer grupo de países que recibirán las vacunas de esta estrategia

Iván Duque, presidente de Colombia

El presidente Iván Duque Márquez anunció este sábado que la iniciativa Covax confirmó que Colombia estará en el primer grupo de países que recibirán las vacunas adquiridas mediante este mecanismo, lo que garantiza el suministro de los biológicos para dar marcha al Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 en febrero.

“El día de hoy recibimos información de la estrategia multilateral Covax indicando que Colombia ha sido ratificado entre los 18 países en los cuales comenzará el suministro de vacunas de ese mecanismo. Son 18 países del mundo, cuatro de América Latina y ahí se encuentra Colombia”, resaltó el Jefe de Estado en una declaración desde la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.

La determinación de incluir a Colombia dentro del primer grupo de países que recibirán las vacunas obedece a que el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha verificado, en territorio, que Colombia cuenta con las capacidades técnicas y de talento humano para realizar una implementación exitosa y rápida de su plan de vacunación.

En este contexto, el Mandatario agregó que con la comunicación de la iniciativa Covax queda claro que Colombia recibirá las vacunas en febrero, periodo consistente con la fecha del 20 de febrero que el Gobierno fijó para el inicio del Plan Nacional de Vacunación masiva a 35,2 millones de colombianos en el 2021.

Aseveró que a través de la alianza Covax, Colombia estará recibiendo vacunas de Pfizer-BionTech y AstraZeneca.

“Colombia ha desarrollado un plan para tener vacunación de manera sostenible y sostenida a lo largo del año 2021. (…) No hemos querido correr la suerte de otros países que la aplican y no tienen la certeza de la segunda dosis o no han recibido el suministro. Nosotros tenemos la certeza de iniciar el 20 de febrero, sobre la base de tener todas las vacunas”, destacó el Mandatario.

En ese sentido, mencionó el número de vacunas que Colombia ha adquirido en los dos mecanismos de negociación:

“También quiero reiterar que Colombia ha adquirido 20 millones de dosis para 10 millones de personas, a través de Covax; 10 millones de dosis para 5 millones de personas con Pfizer; 10 millones de dosis para 5 millones de personas con AstraZeneca; 10 millones de dosis para 5 millones de personas con Moderna; 9 millones de dosis para 9 millones de personas con Janssen, toda vez que es una sola dosis.

“Y se han adquirido 2 millones de dosis para 1,2 millones de colombianos con Sinovac. Esto nos da a nosotros 35,2 millones de colombianos que estarán vacunados con este Plan”.

*Un propósito de todos*

Así mismo, el Jefe de Estado manifestó que el Plan Nacional de Vacunación debe ser un propósito de todos los colombianos.

“Hoy quiero decirles a los colombianos que este debe ser un programa de todos, con el cual todos contribuyamos. Este tiene que ser un propósito de país y debemos sacarlo adelante. Aquí no hay espacio ni para la politiquería ni para la demagogia ni para buscar fracturas. Este es un propósito nacional”, enfatizó el Presidente.

El Jefe de Estado también invitó a los colombianos a ponerse la camiseta por la vacunación masiva contra el covid-19 y recalcó que el Plan Nacional de Vacunación está basado en criterios científicos.

“Estamos todos basados en la ciencia y en los criterios que han llevado a que Colombia sea reconocido regionalmente como un país campeón en términos de los programas de inmunización; un país que logra vacunar al año más de 10 millones de personas. Todo esto nos tiene que llevar a que este reto, el más grande en materia de salud pública en la historia, lo saquemos adelante”, aseguró el Mandatario.

*Colombia demostró sus capacidades ante Covax*

Durante la declaración en la Casa de Nariño, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, puso de presente que para incluir a Colombia en el primer grupo de países para el suministro de vacunas contra el covid-19, Covax valoró todas las capacidades del país.

“Para poder ser aceptado Colombia ha tenido que demostrar tener un plan estructurado de vacunación, como ya lo tenemos, incluso por decreto. Segundo, tener todo el marco legal ajustado a la recepción de las vacunas y todo lo que ello implica, y tercero, tener la logística necesaria para poder manejar vacunas en el caso de Pfizer con ultracongelación”, explicó el MinSalud.

Reiteró que “Colombia le apuesta a la vacunación masiva, no a aplicar la primera dosis, y ese es el empeño en el que creemos, que debemos trabajar con los territorios, con todo el sistema de salud, con todos los colombianos”.

En la declaración el Presidente también estuvo acompañado por la Jefe de Gabinete de la Casa de Nariño, María Paula Correa; el Alto Consejero Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Víctor Muñoz; la Representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Gina Tambini.

También lo acompañaron el Director de Estudios de covid-19 de la OPS/OMS en Colombia, Carlos Álvarez; el Presidente de la Academia Nacional de Medicina, Herman Esguerra; el Presidente de la Junta de Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Gustavo Quintero, y el Representante de la Junta de Sociedades Médicas, Yhon Steve Amado.