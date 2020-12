Cortesía: Sergio Choto

Una invitación a reventar la burbuja y mandar al carajo los prejuicios que nos ata a una sociedad que se niega a avanzar y continúa su rumbo en círculos viciosos, esa es la premisa de Hasta el amanecer, el primer sencillo que estrenó La Pestilencia para su nuevo álbum.

El videoclip cuenta con la realización de Sako Asko y refleja el mensaje que La Pestilencia ha ido forjando por más de 30 años de vigencia. “El video trata de aquellos momentos claves en la vida, en los cuales te das cuenta que eres dominado por una serie de ideas, y dudas de aquello que considerabas verdad, es entonces cuando nace un deseo de ver más allá de aquel mundo construido por creencias aprendidas”, expresó el artista colombiano.

Después de un exitoso lanzamiento de la versión de lujo de Balística -del que agotaron sus ediciones limitadas en 4 días- la banda bogotana de punk y hardcore vuelve al ruedo sin perder el tinte contestatario ante lo que no está bien en la sociedad.

Confidencial Colombia contactó al líder de La Pestilencia –Dilson Díaz– para hablar de lo que está sucediendo con la agrupación y de Hasta el amanecer.

Este año Balística cumplió 20 años, si bien en su momento el disco tuvo su gran impacto, hoy sigue más que vigente ¿Qué cree que ha cambiado en Colombia desde entonces hasta hoy?

Lastimosamente, de Balística -cuando lo escribimos y comunicamos ese deseo de cambio- uno ve 20 años más adelante y hay los mismos problemas con un país que no quiere cambiar y gente que no quiere aportar. No deja uno de pensar en esa Colombia que uno ama, que se quiere dar todo por ella, pero siente uno que se está en problemas por negligencia de direcciones políticas.

La Pestilencia ha tratado de plasmar lo que se vive en el país en cierta época, pero la historia de Colombia es muy cíclica últimamente y se repiten las mismas situaciones de cuando se fundó la banda ¿Cómo llega a ese proceso creativo al momento de escribir Hasta el amanecer?

Escribir una letra que cuente algo nuevo es difícil, porque somos una banda que siempre ha tratado de hablar de la problemática político-social. Escribo un párrafo y digo: “Esto ya lo dije”, pero sigue pasando, entonces lo tengo que volver a decir, de pronto con otras palabras. La generación de cuando comencé a escribir Soldado mutilado pensé que a hoy era la que iba a manejar el país y nos encontramos con que esa generación es la misma de siempre, el mismo pensamiento de las clases políticas anteriores.

¿Podría decirme específicamente cómo es ese mundo idealizado que es “puro cuento” y qué es para ustedes como banda vivir “su propio cuento”?

Hace un par de décadas cuando escribía decía: “Esta letra que estoy escribiendo es para gente de mi edad o más joven”, pensando mucho en ese momento con tantas dificultades que había y creía que 20 años después íbamos a proponer cosas donde como sociedad fuéramos a construir más, y lo ideé. Ahora uno ve y es puro cuento, a eso es a lo que nos referimos. Nuestro propio cuento que quisiéramos es cambiar eso, que la vida se respete, así de sencillo. En Colombia les parece fácil matar, pero no les parece fácil la vida. El cambio no va a ser por política, porque ya lo hemos visto y no ha funcionado, el cambio lo tenemos que hacer nosotros.

Hace unas semanas Iván Duque dijo que las bandas de rock están vendiendo más de lo que vendían antes de la pandemia ¿Qué respondería a esa afirmación?

El presidente que tenemos es un ridículo. Hasta el día de hoy creo que una banda de rock fuerte en Colombia no ha podido vivir de su arte, nos incluimos con La Pestilencia porque Colombia no tiene estructura para eso. Es otro puro cuento más de nuestra clase política. De pop no me atrevo a decir. A algunos les ha tocado irse a trabajar en un estudio, sala de ensayos o manejan taxi… Toca buscársela por otro lado. De rock fuerte no se vive en Colombia. Que no salga el presidente con otro ‘lamparazo’ más de esos que nos manda cada vez que puede.

¿Qué puede esperar la gente de lo nuevo que trae La Pestilencia?

Para abril estaremos lanzando el álbum nuevo. Estamos recopilando canciones para escoger y entrar a grabarlas. A la gente que nos sigue les digo que esperen a La Peste, esa que tiene mucho por decir y que es consecuente con lo que ha dicho. Vamos a esperar que la gente que nos escucha pueda seguir aportando para que las cosas cambien.

