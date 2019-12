Dilian Francisca Toro, gobernadora saliente del Valle del Cauca

Confidencial Colombia. Tras confirmarse la salida de Juan Pablo Uribe del ministerio de Salud, han comenzando a sonar los nombres de sus posibles sucesores en esta importantes cartera.

Uno de los nombres que se perfila como reemplazo de Uribe es el de la saliente gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a quien el presidente Iván Duque le habría ofrecido el puesto.

La mandataria regional que termina su periodo la próxima semana, llegaría al gabinete el próximo 15 de enero.

Sin embargo, no se descarta que Dilian Francisca Toro termine aterrizando en el ministerio del Interior, cartera que no le es indiferente y para que tendría ‘madera’, si se tiene en cuenta su paso por el Congreso y ministerio para el que también suena Miguel Uribe Turbay, incluso en meses anteriores hubo contactos directos entre el presidente Duque y el ex candidato a

Publicidad

la alcaldía de Bogotá.

Dilian Francisco Toro es Médica cirujana de la Universidad Libre de Cali, es especialista en medicina interna y reumatología de la Universidad Federal de Río de Janeiro y en administración en salud de la Universidad del Valle. Su carrera política la inició siendo concejala de Guacarí, municipio del cual también fue alcaldesa (1992-1994). También se ha desempeñado como Secretaria de Salud del Valle y Consultora en Salud del BID. En el año 2002 fue elegida Senadora de la República. En el 2006, Presidenta del Congreso y en el 2010, Presidenta de la Comisión Séptima Permanente Constitucional.

De confirmarse el nombramiento de Dilian Francisca Toro, se oficializaría el ingreso del Partido de la U al Gobierno Nacional.