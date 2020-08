Abogado de Uribe también deberá enfrentar proceso en casa por cárcel

Diego Cadena, abogado del ex presidente Álvaro Uribe

Este jueves el juez 35 de garantías de Bogotá envió a casa por cárcel al abogado del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, investigado por soborno en actuación penal y fraude procesal.

No obstante, al socio de este, Juan José Salazar, el juez le dio la posibilidad de defenderse en libertad.

Pese a la decisión, el togado concluyó que la versión de la defensa de los abogados Diego Cadena y su socio, en la que alegan que “los pagos que se hicieron al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez era ayudas humanitarias”, no es creíble, porque no hay soportes que así lo indiquen.

Durante la audiencia que se cumplió este jueves el juez dijo que de los $200 millones que supuestamente el abogado Diego Cadena ofreció al exparamilitar Vélez, “solo se materializaron $36 millones”.

Esta decisión se produce 48 horas después que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictara medida de aseguramiento domiciliaria preventiva contra el senador y expresidente, Álvaro Uribe Vélez por los mismos delitos que le fueron imputados al abogado Cadena.