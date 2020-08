Presiones para que Margarita Cabello tenga puente de plata hacia la Procuraduría

Margarita Cabello, candidata de Duque a la Procuraduría

La elección del próximo Procurador/a sigue siendo tan rocambolesca como la situación vivida este pasado jueves en la plenaria del Senado. Los ilustres senadores no se ponían de acuerdo en las formas (impedimentos personales) para el desarrollo correcto de la sesión, y tuvo que aplazarse varias veces hasta que finalmente los tres ternados pudieron exponer varias horas después de lo previsto.

Rocambolesco como el proceso de la candidata virtual ganadora, la ex ministra Margarita Cabello, quien no fue postulada con poco más de 90 horas, obviamente no ha hecho campaña, y a la que solo un ‘milagro’ en forma de rotura del tarro de mermelada, le evitaría la derrota ante los otros dos atónitos candidatos: el exmagistrado Wilson Ruiz Orejuela, postulado por la Corte Suprema de Justicia, y el ex viceprocurador Juan Carlos Cortés, ternado por el Consejo de Estado.

Confidencial Colombia ha tenido conocimiento de que en los últimos dos días a los candidatos no oficialistas se les ha ‘invitado’ a que abandonen el sueño de la Procuraduría. En el caso del magistrado Ruiz incluso se han filtrado informaciones intoxicada falsas de que estaría pensando aceptar un cargo en el Gobierno a cambio de dar un paso atrás, hecho que nos desmienten tajantemente fuentes cercanas a Ruiz. “En caso de que no salga vencedor de la terna, seguirá con su carrera privada y como docente en las universidades en donde imparte clases”, reconoce esta fuente.

Anuncios

Desde hace unos días ya sabemos que Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, La U, Mira, Colombia Justa Libres y ASI anunciaron su respaldo a la exministra de Justicia. Sorprende que el propio Wilson Ruiz, siempre un personaje muy vinculado al partido Conservador, ni con esas tenga el apoyo de los ‘suyos’. Ya está todo decidido. Por lo que hace indicar que el jueves tendremos Procuradora por primera vez en la historia de Colombia.