Denuncian censura en Cali: redes sociales estarían restringidas

Cali continúa viviendo momentos críticos por cuenta de la crisis social que se vive hace una semana en la ciudad. En la madrugada de este miércoles denunciaron censura y un apagón en el servicio de Internet en varios sectores.

De acuerdo a los reportes, en sectores como Siloé estaría bloqueado el Internet y las redes sociales no estarían dejando hacer reportes en vivo como en los últimos días, por lo que hasta ahora es incierta la situación que se vive en esa zona.

Estos son algunos de los reportes que se conocen a esta hora en redes sociales sobre lo que está ocurriendo en Cali.

— Anonymous Colombia 🇨🇴 (@Anonymous_CO) May 5, 2021

Yo quiero denunciar que NO HAY COMUNICACIÓN DESDE SILOÉ. Me comentan más de 20 personas que NO HAY ACCESO A INTERNET.

Los tienen bloqueados. Esto es MUY GRAVE.

¿Intervinieron las señales? ¿Por qué no sabemos nada de Cali?

¿Qué está pasando?

— Natalia y punto. (@Nataliaescribe) May 5, 2021