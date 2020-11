Declaran cuarentena en la Cámara de Representantes por prueba positiva de Carlos Alejandro Chacón

El secretario de la Cámara de Representantes Jorge Humberto Mantilla declaró la cuarentena total en la corporación ante la confirmación de la prueba positiva al liberal Carlos Alejandro Chacón, quien asistió a las sesiones semipresenciales en los últimos días.

El funcionario extendió la medida a todo el personal de la Cámara de Representantes (UTL, contratistas, personal de logística, etc.), y recomendó además no viajar a ninguna ciudad, hasta tanto no se haya dado visita domiciliaria de la Secretaría de Salud para verificar el estado de salud de cada uno.

Mientras la corporación este en cuarentena las sesiones en plenaria y comisión se harán de manera virtual.