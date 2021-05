De madrugada y a escondidas: así fue el viaje fugaz de Duque a Cali

El Presidente Duque encabezó en la madrugada de este lunes un Consejo de Seguridad en Cali, en el el que hizo seguimiento a las instrucciones al equipo de Gobierno y a la Fuerza Pública y reforzó las medidas para restablecer el orden público en la ciudad.

El Mandatario dijo que con la decisión de desplegar la Fuerza Pública en Cali se garantizará la protección ciudadana y se evitarán actos de confrontación, al tiempo que, con la limitación de la movilidad en los accesos al departamento del Valle del Cauca, se controlará el flujo de personas, dadas las circunstancias de orden público.

El Jefe de Estado arribó a las 11:30 de la noche de ayer domingo y revisó las instrucciones impartidas a los ministros de Interior y Defensa. El Consejo de Seguridad terminó 3:30 a.m. de este lunes. El Mandatario regresó a Bogotá hacia las 4:00 a.m.

De la misma forma, el Presidente Duque ordenó el despliegue de varias entidades del orden nacional para atender los reclamos de carácter social y, en un mensaje a los jóvenes, dijo que sabe de sus necesidades y reclamaciones, las cuales serán priorizadas con intervenciones puntuales a través de la Consejería para la Juventud de la Presidencia de la República y las entidades especializadas.

“Mi presencia hoy en Cali, señor Alcalde (Jorge Iván Ospina), es para decirles a usted y a la Gobernadora (Clara Luz Roldán), como ha sido siempre, que el Gobierno Nacional está para apoyar la gestión de los gobernantes locales”, indicó el Jefe de Estado, quien recordó que Colombia es una nación pluralista en la que “no hay en esta democracia, ni local, ni nacional, un solo argumento para afectar los derechos de otro para hacer valer los propios”.

Afirmó que, a la par con el despliegue de la Fuerza Pública, también hacen presencia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Prosperidad Social y el Ministerio del Interior, para atender los justos reclamos y las necesidades de asistencia de la población caleña.

Entre los temas que se atenderá para la población juvenil se encuentran los de la matrícula gratis para el ingreso a la universidad pública, la participación en política, emprendimiento, empleo y conectividad.

“Este mensaje es un mensaje que esperamos llegue para que, con estos espacios, tengamos claro que la juventud se debe pronunciar, debe participar, se debe vincular, donde sus propuestas sean las que nos permitan llegar a soluciones rápidas y concretas”, declaró el Mandatario.

Acción gubernamental apegada a la ley

Refiriéndose al Alcalde Ospina, el Presidente Duque expresó que “usted me lo comentaba días atrás: hay un fenómeno que puede ser de expresión juvenil y hay otro fenómeno, usted mismo me lo describía, de expresión criminal, en cuyo caso ni la Constitución ni la ley están abiertas a ser sujetas del pisoteo de nadie”.

Recalcó que la intención del Gobierno es actuar en desarrollo de todas las competencias y en estricto apego a la protección de los derechos humanos, para que Cali tenga todas las garantías y se eviten confrontaciones entre los ciudadanos.

“El despliegue que se ha pedido no es un despliegue para generar confrontación con la ciudadanía; todo lo contrario, es para generar sentimientos de protección en la ciudadanía. Nuestra responsabilidad no es actuar con brutalidad ni de manera demencial, sino actuar en el marco de todas las competencias y estricto apego a la protección de los derechos humanos”, aseveró el Mandatario.

Diálogo permanente con indígenas

Reiteró que con los grupos indígenas de la región se mantienen mesas de diálogo permanente, a través del Ministerio del Interior, y se cumplen los compromisos pactados, en una relación soportada en el cumplimiento de la Constitución y la ley.

“La restricción de la movilidad que se ha ordenado no es en contra de pueblos indígenas. Es una restricción que se establece para todas las personas en el acceso al departamento, ante la situación de orden público que se está viviendo en el departamento, de manera preventiva y, además, apelando a esa medida -que la hemos utilizado a lo largo del último año y medio- también en función de criterios de salud, porque, como bien lo anotaba también la Gobernadora, el nivel de ocupación de las unidades de cuidado intensivo supera el 97%”, reiteró.

El Presidente Duque también impartió instrucciones al Ministerio del Interior para que en el diálogo entablado con las comunidades indígenas se reconozca el derecho a la movilidad en el territorio y a su cosmovisión, evitando una confrontación entre hermanos y donde esté por medio el respeto a la diferencia de carácter étnico y religioso.

Recordó que las intervenciones que se han hecho por parte la Fuerza Pública provienen de los Puestos de Mando Unificado, en presencia de la Personería, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, y han estado soportadas con estricto apego a los protocolos emanados de sentencias judiciales.

“Usted me tiene aquí no para ejercer funciones de represión, sino para ejercer funciones de garantía y protección de nuestra Constitución y de la ley. Si los ciudadanos sienten angustia, no sienten protección, eso se traslada a desespero y ese desespero, en cualquier momento, se puede convertir en violencia”, afirmó.

Aseveró que la presencia del Gobierno Nacional es persuasiva y disuasiva, pero, sobre todo, para hacer valer los derechos de todos los ciudadanos.

“Los bloqueos alteran y afectan los derechos de los ciudadanos, y si hay la voluntad de abordar problemáticas sociales, aquí el Gobierno Nacional tiene toda la disposición de hacer ese trabajo. Por eso, con los señores gobernadores, el día de ayer nosotros dijimos: establezcamos esas mesas regionales para abordar los temas de la juventud, en las que estará todo el equipo del Gobierno Nacional”, puntualizó.