En nuestro país no se ha aplanado la curva: Juan Luis Castro

El senador de la Alianza Verde Juan Luis Castro en la entrevista matutina de Confidencial Colombia explicó las razones por las que considera que en nuestro país la curva no se ha aplanado y fue más allá asegurando que el sistema de la salud no está preparado para enfrentar una emergencia sanitaria de grandes proporciones.

El congresista considera que para aplanar la curva es necesario que el país esté funcionando en condiciones normales, para de esta manera analizar el nivel de contagios del Covid 19, “Con la cuarentena le bajamos la velocidad de propagación al virus, medida que era urgente, pero es necesario sacar la gente a la calle, por supuesto con las prevenciones del caso”

Castro fue bastante crítico con la manera en como el sistema de salud está atendiendo la pandemia “El Gobierno Nacional dice que tenemos 5.100 camas disponibles, que tenemos las unidades de cuidados intensivos ampliadas y dejaron de utilizar el 50% porque no están programando cirugías y por la cuarent ena no se han visto accidentes de tránsitos, de modo que hay un espacio, pero en cuanto la población salga, volverá la congestión en clínicas y hospitales”.

“Hay países como Nueva Zelanda que lograron aplanamiento de la curva porque no hay transmisión de la enfermedad. En nuestro país hemos pospuesto la crisis, tenemos al país encerrado. Para nosotros decir que aplanamos la curva sobre el tiempo, es decir en unos seis meses es necesario sacar la gente a la calle aplicando medidas como el uso de tapabocas, de las máscaras. Si no queremos que esto sea una tragedia debemos ampliar las unidades de cuidados intensivos a unas diez mil, no se ha hecho; debemos proteger todo el personal en salud, no se ha hecho; debemos tener un enfoque diferencial para las zonas con muchas predisposición, es decir, con un sistema de salud mucho más débil como el pacífico colombiano, el norte del país, el Amazonas y el oriente, no se ha hecho”.

Para el senador no se está haciendo buen uso de las pruebas porque según el trazado epidemiológico no se lo está aplicando de manera adecuada.