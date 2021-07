Cuando las ciudades se calientan

Imagen de referencia

A medida que se agregan construcciones, calles, vías y personas, la temperatura de las urbes aumenta. Las islas de calor son uno de los fenómenos que se enfrentan por el calentamiento global y el cambio climático.

¿Seguramente has sentido la diferencia entre el calor que percibes cuando estás en el centro de tu ciudad o tu municipio, y el que sientes en los alrededores o en los barrios periféricos?

Este fenómeno, se conoce como islas de calor, y se refiere al aumento de la temperatura de la atmósfera y las superficies en las áreas urbanas en comparación con sus entornos naturales o no urbanizados.

Según la NASA, en ciudades como Nueva York, la temperatura es 4o centígrados más alta que en sus alrededores. En el Valle de Aburrá claramente se identifica una fuerte asociación entre la temperatura superficial y las áreas ocupadas de los municipios, los más densamente poblados y más construidos, son más cálidos.

La isla de calor depende de factores como la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la topografía, el tamaño de la ciudad y la estabilidad atmosférica . Este efecto se potencializa en países tropicales como el nuestro.

En el estudio de la síntesis del clima para el Valle de Aburrá que realizó el Área Metropolitana para formular su Plan de Acción ante el Cambio y la Varibilidad Climática 2019-2030, se estudiaron las islas de calor presentes en los 10 municipios , encontrándose los barrios más cálidos y lo mas frescos.

En Medellín, por ejemplo, los sectores de mayores temperaturas son Tenche, Everfit, Calle Nueva, Noel, y Guayabal, entre 37,8oC y 38,6 oC; mientras que San José de la Cima, La Cruz y Versalles, en Santa Elena, tiene temperaturas entre los 23,78 oC y 23,09 oC.

En Itagüí, los barrios más frescos son Los Naranjos, Ditaires, El Progreso y Villa Lía, mientras que el calentamiento se percibe mayor en Asturias, Araucaria, Satexco y la zona industrial, con temperaturas hasta de 39,4 oC.

Los expertos explican que la temperatura media de una ciudad de más de un millón de habitantes puede ser mayor entre 1 y 3oC a las de sus alrededores. Y en la noche, puede subir hasta 12 oC porque las estructuras de construcción liberan el calor que reciben en el día.

A medida que las ciudades agregan calles, andenes, edificaciones, autos, motos, industria, y gente, las temperaturas en la ciudad suben con respecto a sus entornos rurales.

¿Qué hacer? Aumentar la construcción sostenible con materiales más amigables con el ambiente y más espacios verdes. Sembrar antejardines y terrazas verdes y tener ecohuertas. Disminuir el uso de transportes que se mueven con combustibles fósiles y preferir moverse caminando, en bici y en transporte público, pueden ser algunas de las medidas.