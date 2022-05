Critican a Petro por hablar de reelección

Share on Twitter

Share on Facebook

El candidato a la Presidencia y Senador de la República, Gustavo Petro, fue blanco de críticas por insinuar en medio de un discurso en la ciudad de Santa Marta, “que el país requiere de una reelección”.

Petro dijo que “cuatro años de gobierno no son suficientes para sacar adelante su proyecto político”.

“Algunos me dicen ‘eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse?’. Les acepto que no se pueden hacer muchos de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, de la transición social, de la transición energética, de la construcción de una democracia multicolor”, dijo el aspirante presidencial y congresista.

De inmediato llovió una serie de críticas y comentarios a Gustavo Petro, una de ellas vino de parte del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, quien aseguró, “no permitiremos ninguna iniciativa que sea en torno a una reelección presidencial, ya lo eliminamos y hoy como está la situación vemos que el señor Petro es una amenaza a la democracia queriendo perpetuarse en el poder”, manifestó.

El senador electo, Miguel Uribe Turbay, desde su cuenta de Twitter comentó: “Petro nos lo advierte permanentemente: Si llegara a ser presidente, no entregará el poder; será un dictador”.

El Gobierno de Juan Manuel Santos realizó un cambio en la Constitución que prohibió la figura que permitió su reelección y la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, anotando además que cualquier cambio en esta materia, solo se podrá ejecutar a través de una Asamblea Nacional Constituyente.