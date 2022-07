Creador de ‘Matarife’ deberá rectificar afirmaciones contra Álvaro Uribe

La Corte Constitucional en un reciente fallo ordenó a Daniel Mendoza, creador de la serie ‘Matarife’, rectificar la información publicada en donde hace referencia al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez como ‘un genocida innombrable’.

Daniel Mendoza, creador del producto audiovisual publicó un trino en el que asegura que “Uribe es el más despiadado genocida de Latinoamérica”. En uno de los apartes de la serie hace alusión al expresidente asegurando que el exmandatario fue el determinador de la muerte de personas como Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Garzón y Guillermo Cano.

La Corte Constitucional ordenó a Mendoza rectificar los señalamientos contra Uribe en el capítulo uno de la serie en donde se habla de “matarife”, “paramilitar”, “asesino”, “corrupto” y “narcotraficante”.

La sentencia hace referencia también a la entrevista concedida al periodista y exconcejal de Bogotá, Hollman Morris en donde se dice lo siguiente:

“Acá no hablamos de un concierto para delinquir. No es que Álvaro Uribe se haya reunido con algunas personas a ordenar crímenes. Eso también lo hizo, pero yo no me refiero a eso cuando hablo de corporación criminal, eso también lo hizo y eso también está probado en muchos expedientes”.

“(…) el que está al frente de ese aparato organizado de poder es Álvaro Uribe y lo que yo quiero que la gente entienda es que Álvaro Uribe, según los testigos y según lo que está corroborado en los expedientes, es que él si organizó masacres, es que él si las ejecutó, eso es una cosa y eso es lo que sabe la gente, hasta ahí llega, hasta ese pedacito, pero lo que no sabe la gente es que lleva 30, lleva 30 años ejecutando crímenes porque armó ese aparato organizado de poder, que ese aparato tiene a los empresarios, tiene a los medios de comunicación, a los grandes medios, tiene al gobierno (…)”.

La orden de la Corte dice que la rectificación debe hacerse de manera personal y pública y, además debe tener el mismo despliegue publicitario y que este deber ser equivalente al que han tenido las publicaciones en las que se difundieron las afirmaciones.