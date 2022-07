Armando Benedetti sale de un escándalo e ingresa en otro

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y llamó a indagatoria al senador Armando Benedetti para que explique si tuvo que ver con los contratos que al parecer fueron direccionados en Fonade durante el gobierno de Juan Manuel Santos’.

Benedetti, quien termina su período como senador el próximo 20 de julio, debera demostrar que no tiene nada que ver con el señalamiento que en su contra se hace por supuestamente haber ejercido una “influencia indebida” en un contrato suscrito entre Fonade y la empresa Certicámaras S.A. celebrado el primero (1) de agosto de 2017, durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Según la información que al respecto ha entregado Jorge Iván Henao Ordóñez, quien ocupó el cargo de gerente de la Unidad de Desarrollo Territorial de Fonade entre 2016 y 2017, “Benedetti le habría recomendado una empresa (Certicamaras) para que se le ayudara con un contrato”. La versión enreda a Elsy Pinzón Barrera, quien fue asesora del senador.

La defensa del senador petrista se apoya en las versiones de Mussa Besaile y Eduardo Tous de la Ossa, quienes aseguran no recordar los hechos narrados por el Henao Ordóñez. Benedetti dice que son acusaciones falsas que buscan acabar con su imagen y su carrera.

El senador anunció en su cuenta de Twitter que entuteló a la magistrada investigadora Cristina Lombana para quele escuche en los procesos que le sigue el máximo tribunal de la justicia en Colombia.

He tenido que entutelar a la magistrada investigadora Cristina Lombana para que me escuche en los procesos por las denuncias falsas en mi contra. Llevo semanas pidiéndole que me deje demostrar mi inocencia ante la Honorable Corte Suprema. pic.twitter.com/kGYw1GOSSC

— Armando Benedetti (@AABenedetti) July 18, 2022