Con proyecto de ley, buscan que Justicia y Paz garantice la verdad

El senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino, radicó un proyecto de ley que pretende ‘quitar’ , lo que él considera como “obstáculos” que han impedido que los ex integrantes de los grupos paramilitares entreguen verdad a las víctimas.

Para el congresista, estos ajustes son necesarios debido a las falencias que se han evidenciado en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz que permitió la desmovilización de paramilitares en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Uno de los aspectos sustanciales de la propuesta, es brindar beneficios en materia legal, “relativos a la libertad provisional “con el fin de asegurar que los ex paramilitares entreguen verdad.

Este proyecto, cobra mayor importancia, porque llega justo después de las explosivas declaraciones de uno de los mayores comandantes del paramilitarismo, Salvatore Mancuso, que denunció en la Comisión de la Verdad, parte de la verdad que, según sectores de oposición, muchos políticos del uribismo quieren ocultar.

“El centro del Acuerdo de Paz con las FARC fueron y siempre serán las víctimas, esas misma que también merecen conocer la verdad que tienen para contar los exparamilitares. Verdad, que durante 15 años se quedó engavetada en un proceso de justicia transicional que tiene falencias y requiere en época de postconflicto ser adoptado a los parámetros dispuestos por la JEP”, señaló Sanguino.

La iniciativa cuenta con 12 artículos busca centralmente que los postulados al proceso de Justicia y Paz, puedan participar como testigos o declarantes en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, creados en el Acuerdo de Paz de la Habana. El objetivo, es que los exjefes o exintegrantes de grupos paramilitares, puedan aportar a la verdad y esclarecimiento de los hechos durante el conflicto armado como declarantes y testigos ante la Jurisdicción Especial de Paz, tal como lo hizo Salvatore Mancuso tras sus declaraciones en la Comisión de la Verdad.

Asimismo, para contrarrestar los efectos negativos a los derechos de las víctimas a la verdad por parte de los exparamilitares que fueron extraditados, la iniciativa en su artículo 8 busca que los extraditados, una vez cumplan sus condenas, sean deportados a Colombia y lleguen a cumplir su deber de contar la verdad a las víctimas que aún no han entregado en ‘Justicia y Paz’.

El proyecto, según el senador Sanguino, también pretende lograr que los procesos que lleva la ‘Ley de Justicia y Paz’ alcancen su objetivo en la búsqueda de la verdad y no se cierre la Ley 975 sin que los exparamilitares cumplan su deber de brindar verdad a las víctimas. “Es necesario explicar que este proyecto que he presentado al Senado, se radicó al no ser conveniente ni operativo ampliar la cobertura de la JEP a los exintegrantes de los grupos de autodefensas que participaron en el proceso de Justicia y Paz.”

Finalmente, la iniciativa también exige que se entregue un informe detallado del estado actual de los avances en la aplicación de la Ley, pues tal como lo señala Sanguino, actualmente no se conoce con claridad como avanza el proceso y cuáles han sido sus resultados.

Entre los articulados, se incluye:

Revisar por una única vez la readmisión de los excombatientes que solicitaron voluntariamente el retiro de Justicia y Paz y que han contribuido con la verdad y la justicia. Los postulados a Justicia y Paz podrán participar como testigos o declarantes en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, creados en el Acuerdo de Paz, con el objetivo de aportar a la verdad y esclarecimiento de los hechos durante el conflicto armado interno. Revisión de los casos de los postulados que han cumplido sus obligaciones con justicia y paz y que a la fecha continúan privados de la libertad. La Defensoría del Pueblo deberá elaborar y presentar ante la Comisión Accidental de Paz y Postconflicto del Senado de la República un informe anual del estado actual del proceso de Justicia y Paz. El Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Justicia deberán elaborar y hacer seguimiento al plan de acción que tendrá por objetivo corregir y superar los problemas de la aplicación y materialización de la Ley de Justicia y Paz. Este proyecto de ley se radicó al no ser conveniente ni operativo ampliar la cobertura de la JEP a los exintegrantes de los grupos de autodefensas que participaron y participan dentro del proceso de Justicia y Paz.