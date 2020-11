¿Competencia barranquillera a la candidatura presidencial de Alejandro Char?

Eduardo Verano de la Rosa, exgobernador del Atlántico

A la larga lista de posibles candidatos a la presidencia para la campaña del año 2022, hay que sumar el nombre del exgobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, quien no solo no descarta la posibilidad de poner su nombre a consideración del electorado nacional, sino que además piensa que el nuevo presidente de Colombia debe salir de la Costa Atlántica y que en esta región hay más de una opción. Al parecer, el barranquillero exmandatario local, no le suena el nombre de su coterráneo, el barranquillero Alejandro Char.