¿Cómo elegir un buen congresista?

El conversatorio convocado por Confidencial Colombia con el apoyo de la emisora Escenarios de la Universidad Santo Tomas, denominado: ¿Cómo elegir un buen congresista?, contó con la participación del representante a la cámara Germán Navas Talero; la excongresista Ángela María Robledo; el exministro del Interior Guillermo Rivera; el director de la firma Cifras y Conceptos; la directora para América Latina y el Caribe – ForumCIV Laura Bonilla y la coordinadora para Bogotá de la Misión de Observación Electoral – MOE, Aura Rodríguez.

En medio del diálogo cada panelista expuso lo que desde su punto de vista es buen congresista e hizo recomendaciones de lo que se debe tener en cuenta en el momento de dar el voto por determinado candidato a la Cámara de Representantes y al Senado.

En Colombia se tiene el concepto errado de creer que llega al cargo consiguiendo puestos, que vive intrigando y que da recomendaciones. Eso no es ser buen congresista eso es ser “lagarto” y lamentablemente esos si abundan en el Congreso, comentó el representante del Polo Democrático Alternativo, Germán Navas Talero.

“El elector debe preguntarse antes de votar, ¿para qué quiero que lo elijan?; ¿Qué hace un congresista?, si no sabe qué hace un senador o representante, mejor no vote, puntualizó.

El director de la firma Cifras y Conceptos, Cesar Caballero, considera que un buen congresista debe en primer lugar asistir a las sesiones que se citen, preparar sus intervenciones, tomar decisiones y votar. En mi criterio un congresista debe honrar el principio democrático del control de los poderes y plantearle temas al país.

“El trabajo de los congresistas no es solamente en las sesiones en el Congreso porque debe hacer trabajo en las regiones y puede representar intereses de estos territorios de manera transparente”, dijo Caballero en medio de su intervención.

Para la exrepresentante Ángela María Robledo destacarse en el Congreso es bastante difícil, no porque no se tenga la capacidad para hacerlo sino por el oscuro panorama que rodea la labor legislativa, especialmente en lo que tuvo que ver con este período donde la presidenta de la Cámara está señalada de plagio.

“Por supuesto que hay que votar, por supuesto que hacer debates de control político así sea tan difícil como lo fue el debate a la exministra Abudinen y al ministro Diego Molano. Un buen congresista debe rendir cuentas al ciudadano. Más que sacar muchas leyes hay que hacer pedagogía sobre las leyes para no caer en el populismo legislativo con normas que muchas veces no se conocen y que no le sirven al ciudadano de a pie” comentó.

La directora Regional para América Latina y el Caribe – ForumCIV, Laura Bonilla opina que un congresista es alguien que no solo se porta bien, sino que además llega a tiempo a las sesiones, expone de manera clara sus argumentos y ejecuta su trabajo.

“Un buen congresista es alguien que representa intereses colectivos y un mal congresista es alguien que representa sus agendas y ambiciones personales”, dijo.

Aura Rodríguez, Coordinadora de Bogotá de la Misión de Observación Electoral – MOE, asegura que lo ideal sería que se votara por candidatos que lleguen de manera limpia a la curul, que no compren votos, que no prometan cosas que no pueden cumplir, “si llegan limpiamente tienen garantías de que su labor será eficaz”.

Por su parte el exministro del Interior Guillermo Rivera, aseguró que tomar la decisión de cómo elegir un buen congresista para una persona informada será bastante fácil pero hay millones de colombianos que no tienen los suficientes elementos de juicio para decidir de manera adecuada.

“El sistema político colombiano está diseñado para que muchos colombianos, no necesariamente aquellos a los que les compran el voto, que encuentran en el congresista quien les pueda ayudar a solucionar problemas reales en sus territorios como pavimentación de carreteras o mayores recursos”.

Reviva el conversatorio Voto Inteligente, voto útil: ¿Cómo elegir un buen congresista?