Comisión Sexta de la Cámara hundió el proyecto de ley para plataformas de transporte tipo Uber

La Comisión Sexta de la Cámara hundió el proyecto de ley con el que se buscaba la regulación de las plataformas tecnológicas para el servicio de transporte urbano tipo Uber.

La decisión fue tomada durante la cesión citada el domingo 2 de abril, un día antes de que los taxistas entraran en paro en señal de protesta contra esta iniciativa.

“Es lamentable, que nuevamente el Congreso le dé la espalda a este debate, es el peor escenario, seguir como estamos es una grave situación para taxistas, conductores de plataformas y usuarios. Las normas hay que actualizarlas, nuestro trabajo como congresistas es precisamente ese, crear leyes y dar un debate democrático, para salvar la vida del sector taxista, así como para los casi 300 mil conductores de plataformas que tienen como único sustento esta forma de trabajo. Presentaremos este proyecto de ley nuevamente el 20 de julio, para lograr una reglamentación moderna y eficaz, alejada de odios, politiquería y monopolios malintencionados”, aseguró el representante Mauricio Toro, autor de la iniciativa.

El Representante Toro, recalca que las plataformas van a seguir funcionando en Colombia, así el Congreso no las reglamente: “No podemos tapar el sol con un dedo. Esto es un fenómeno social que lleva 10 años, que funciona en todo el mundo, y que las autoridades no han podido impedir porque no hay claridad normativa.

Hoy las plataformas funcionan bajo la modalidad de alquiler de vehículo con conductor, que es una figura totalmente legal. Los únicos beneficiados con la falta de regulación serán las plataformas, porque seguirán operando sin pagar impuestos, y sin tener los requisitos que este proyecto propone”.

El Congresista Toro anuncia que el 20 de julio radicará un nuevo proyecto, que supere los bloqueos que tuvo este proyecto.