Colombia se despide del tapabocas en espacios cerrados

El presidente Iván Duque anunció este lunes nuevas medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19 entre las que se destaca el fin del uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados con algunas excepciones.

“A partir del 1ro. de mayo se va a retirar el uso del tapabocas en espacios cerrados con la excepción de los servicios de salud, los hogares geriátricos, el transporte y los espacios cerrados dentro de las instalaciones educativas, estas medidas se aplicarán en los municipios que hayan llegado al 70% de doble dosis y que hayan logrado al menos el 40% de dosis de refuerzo”, dijo el mandatario.

Frente a los viajeros que visitan Colombia, el presidente Duque señaló que la recomendación es llegar a nuestro país con esquemas completos de vacunación de doble dosis o de una dosis en el caso de Jansse.

“A quienes no tengan esquemas completos o no estén vacunados, se va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas y podrá también presentarse una prueba de antígenos que no supere las 48 horas”, precisó el mandatario.

Así mismo, el Presidente Duque anunció que desde el 1ro. de mayo también se deroga el decreto 1615 de 2021 y se eliminará la solicitud del carnet de vacunación para quienes entran a eventos públicos y privados de carácter masivo

“También se eliminará todo lo correspondiente a la solicitud del carnet de vacunación para el ingreso a bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas, museos, entre otros”, señaló Duque.

En contraste con las medidas flexibles anunciadas por Duque, la emergencia sanitaria por COVID-19 se extenderá por dos meses más en Colombia de acuerdo a lo anunciado por el primer mandatario.

“Queremos compartir lo siguiente después de haber sostenido diálogos con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y de ver sus pautas frente a la pandemia, hemos decidido que a partir del primero de mayo por dos meses hasta el 30 de junio se extenderá la emergencia sanitaria”, puntualizó el primer mandatario.