“Colombia no puede seguir siendo tierra de nadie”: Francisco Pareja

El excongresista y exconcejal de Bogotá, Francisco Pareja, en entrevista para Confidencial Colombia, expone los motivos que tiene para regresar a la política y defiende la gestión del Partido Liberal.

¿Por qué tomó la decisión de regresar a la política?

Francisco Pareja: He estado atento al acontecer nacional y la verdad estoy muy preocupado por el rumbo que está tomando el país por varias razones pero la más importante es porque según la Contraloría General de la Nación, se están perdiendo al año alrededor de 50 billones de pesos, que es un hecho que hay entrar a atacar de raíz, de fondo, porque de lo contrario nunca vamos a tener un país en condiciones de equidad.

Es usted de los liberales que mantiene firmeza con el partido que ha jugado entre la izquierda y la derecha, según el momento…

Francisco Pareja: La ideología del Partido Liberal no ha cambiado, son algunos actores oportunistas que se han aprovechado del partido para enriquecerse y para decir mentiras, pero este es de los pocos partidos en Colombia que tiene la opción de ser ampliamente democrático. El Nuevo Liberalismo tiene familia propia, dueño propio, lo mismo Cambio Radical; el señor Carlos Ramón González es el dueño de la Alianza Verde y ni hablemos de Verde Oxígeno. Hoy hablamos de cambio climático y que han hechos lo que ahora posan de ambientalistas. El liberalismo en cambio creo el INDERENA, el Ministerio de Medio Ambiente, la Ley 70 que beneficia a la población afrodescendiente que protege unos terrenos en la región del Pacífico, etc.

Eso significa que usted no está de acuerdo con algunos liberales que califican al director único del liberalismo, Cesar Gaviria, de manejar el partido como si fuera una empresa familiar

Francisco Pareja: No es una empresa familiar. A Cesar Gaviria se lo puede remover del cargo, caso que no ocurre ni con Cambio Radical, ni con el Nuevo Liberalismo, etc. Al expresidente lo podemos sacar del cargo en cualquier momento para darle oportunidad a nuevos liderazgos.

Esos nuevos liderazgos de los que habla no se los ve en la campaña presidencial en donde el Partido Liberal optó por no presentar candidato

Francisco Pareja: Hay épocas en la historia de la humanidad que no aparecen liderazgos claros. Cuando Mao murió, su esposa y cuatro bandidos hicieron barbaridades en las China hasta que revivieron a un hombre que se ignoró y buscaron para matarlo para que sacara al país de la mala situación en la que estaba. Los liderazgos hacen falta es cierto, y es para eso que se requiere de partidos con amplia democracia interna.

¿Cómo califica el comportamiento del Partido Liberal frente al gobierno Duque?

Francisco Pareja: El Partido Liberal no estuvo en el gobierno Duque, no hay ministros liberales, mientras Vargas Lleras tiene cuatro ministerios, el Partido Conservador tiene tres, el liberalismo no tiene nada. El señor Uribe no ha hecho sino darnos garrote.

¿Cuáles son las ideas con las que busca llegar de nuevo al Congreso de la República para ayudar al país?

Francisco Pareja: Fui víctima de la violencia, mi familia fue desplazada y es lo que me empuja a regresar al Congreso, para buscar la paz porque no podemos seguir irrespetando los procesos de paz. Lo que hizo Uribe de negarle al país la posibilidad de tener paz, es imperdonable. Vamos a hacer la paz, dialogando o enfrentando a los violentos, porque no podemos seguir permitiendo que Colombia sea un país de nadie.

¿Eso quiere decir que hará los debates de control político en los temas de implementación de la paz?

Francisco Pareja: Naturalmente pero no solo en lo que tiene con la paz, también con el clientelismo. Fui concejal de Bogotá en las administraciones de Mockus y Peñalosa y nadie puede decir que pedí un solo puesto o contrato a cambio de un voto. Lo mismo con Uribe como senador.

¿Si es elegido senador apoyaría un proyecto de ley que busque reducir las vacaciones legislativas?

Francisco Pareja: Por supuesto. En la Universidad San José le redujimos las vacaciones a los estudiantes porque descansan casi 6 meses al año. Este país tiene que ser de trabajadores.

¿Apoyaría una nueva reforma tributaria, aun con el costo de vida tan alto que hay en el país?

Francisco Pareja: La apoyaría siempre y cuando se eliminen las exenciones y se combata la evasión, pero no una que imponga más carga a los pequeños y medianos empresarios, y mucho menos a las personas naturales.

Está de acuerdo con que la educación pública en las universidades sea de carácter gratuito y que además se evite que el ICETEX siga comportándose como el gerente comercial de los bancos que endeuda de por vida a un estudiante.

Francisco Pareja: El Estado no puede cubrir el 100% de la educación universitaria por el alto costo que esto tiene, y porque se dejaría de atender a los niños y adolescentes de primaria y bachillerato, pero sí creo que un buen porcentaje se puede financiar con recursos públicos

¿Qué hacer para que el ICETEX deje de ser la gerencia comercial de los bancos?

Francisco Pareja: Se debe cerrar el ICETEX y se puede entregar los bonos universitarios a los estudiantes, es más, las universidades privadas pueden otorgar financiación directa, sin necesidad de fiador con finca raíz.

La exministra Cecilia López opina que el único candidato presidencial que propone cambios para el país es Gustavo Petro, ¿Está de acuerdo?

Francisco Pareja: Por supuesto. El resto de candidatos se han dedicado a hablar de temas sin importancia o a pelearse entre ellos y eso es lo que menos necesita el país.

¿Qué piensa de Alejandro Char de quien no se conocen sus ideas o propuestas pero si se conocen sus escándalos?

Francisco Pareja: Es increíble que en Colombia quienes tienen escándalos no van a la justicia para aclararlos sino que buscan llegar a la Presidencia de la República.