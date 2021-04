Colombia no necesita un mandatario, necesita un líder: Carlos Amaya

Anuncios

En entrevista para Confidencial Colombia el exgobernador de Boyacá y precandidato presidencial por la Alianza Verde Carlos Amaya, dice que cuenta con el liderazgo para ejercer el primer cargo del país y asegura que está dispuesto a replicar mucho del trabajo que se hizo en su departamento natal durante su mandato.

“Siempre he insistido en la necesidad de poder liderar un proceso de transformación en Colombia que hicimos en Boyacá, siempre he dicho que los departamentos y el país no necesitan mandatarios, ni jefes políticos, necesitan líderes y creo que eso es lo que pudimos hacer en el departamento y es lo que he hecho desde que fui líder estudiantil, congresista y gobernador”, afirmó.

Amaya considera que el país debe apostarle a que el proceso de vacunación que lidera el Gobierno nacional salga bien, sin dejar de exigirle para que acelere el ritmo porque según él, va muy lenta.

Reviva la entrevista completa: