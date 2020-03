Colombia entra en fase de mitigación de la COVID-19: MinSalud

Fernando Ruiz, ministro de Salud



El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, explicó las medidas que Colombia ha tomado frente a la epidemia de COVID-19 y los retos de próximas medidas según se presenten los casos en el país.

“El disparo de los casos depende mucho de las medidas y su efectividad. Hasta ahora hemos ido en un paso adecuado, no es para cantar victoria, pero hemos logrado niveles de contención y lleva a que la curva se aplane y permita atender a las personas en mejores condiciones”, señaló el ministro Ruiz Gómez explicando además que desde la cuarta semana de la epidemia “son los días complejos”.

La más difícil, si no se hiciera nada, señaló el jefe de la cartera de salud, sería a mediados de mayo. “Pero estamos viendo que no se nos ha disparado a los niveles que se podría si no se hubieran tomado las medidas”, agregó.

“Ya en este momento el índice de casos que tenemos sin nexo, frente a los registrados con nexo está en el 11%. Es decir, 11% de las personas con COVID-19 identificadas en Colombia no tienen un nexo epidemiológico, y como lo dijimos desde el principio por encima del 10% significaría que estamos en etapa de mitigación, lo cual ya es un hecho”, dijo Ruiz Gómez.

No se trata de un hecho negativo, se trata de una variación de un número, pero también indica que la estrategia debe ser “enfatizada a la población general y no solo el control y contención de casos de personas identificadas”.

Ministro destaca el aislamiento, pero no da luces de nuevas fechas

“Tener un periodo de cuarentena para un país es muy duro, pero necesario y lo sabemos ahora. En el futuro seguramente nos tocará seguir tomando medidas para mantener la curva lo más aplanada posible”, dijo Ruiz Gómez.

Para próximas medidas, sostuvo, se debe seguir el comportamiento de la epidemia en este momento y así poder analizar cuáles son las más adecuadas.

“A los niños los tendremos en casa por lo menos hasta el 20 de abril y a los mayores de 70 años hasta el 30 de mayo. Pero de acuerdo a cómo se presente la curva iremos tomando decisiones”, afirmó.

Para el conjunto de decisiones tomadas cada país lo adapta a sus realidades, su capacidad económica y disciplina social. El ministro señaló que la fórmula nuestra ha sido “combinación de disciplina con un seguimiento muy preciso de las personas que están enfermas”.

La primera etapa fue la de preparación, vigilancia y prevención y el pasado 6 de marzo el ministro Ruiz Gómez anunció que el país entraba en fase de contención al confirmarse el primer caso de COVID-19 en Colombia.