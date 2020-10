Colombia ¡Bienvenida al club del millón!

Imagen de referencia

Colombia llegó ayer al exclusivo club del millón, de 194 países soberanos reconocidos por la ONU, de este son socios solo 8 países en el mundo. Ninguna de las estrategias tomadas ha disminuido el avance de la enfermedad en un país donde por millón de habitantes se hacen en promedio 1060 pruebas diarias y donde es muy posible este millón sea un 400% más alto.

Esta cantidad de pruebas significan que solo se están haciendo pruebas al 0,106% de la población en un país en donde sus alarmantes niveles de pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, falta de educación, cultura e información supera de lejos el 40%. Sumándole a esto el lamentable y precario servicio de salud y el regreso de venezolanos en condiciones de pobreza al país, el panorama es pavoroso. Esto en un país normal llamaría a que el Estado de Emergencia declarado por el Gobierno Nacional fuera coherente y consecuente con la realidad que es evidente y no un paliativo a un enfermo terminal.

Revisemos los 8 países que clasifican en esta estadística en función de la cantidad de casos confirmados:

Estados Unidos + 8.661.722

India + 7.761.312

Brasil + 5.332.634

Rusia + 1.480.646

España + 1.090.521

Argentina + 1.053.650

Francia + 1.044.465

Colombia + 1.007.711

Ahora, revisemos número de habitantes en cada país:

Estados Unidos + 331.000.000

India + 1.352.600.000

Brasil + 211.380.000

Rusia + 146.620.000

España + 47.400.000

Argentina + 45.350.000

Francia + 67.090.000

Colombia + 50.000.000

Porcentaje de contagios por país en relación con el número de habitantes:

Estados Unidos + 2,61%

India + 0,57%

Brasil + 2,52%

Rusia + 1,00%

España + 2,30%

Argentina + 2,32%

Francia + 1,55%

Colombia + 2,01%

Si analizamos estos porcentajes, nos damos cuenta que Colombia con 50 millones de habitantes supera a la India en casi un 1,5% de contagios en función del número de habitantes, esto significa que si Colombia tuviera el no. de habitantes de la India tendríamos más de 30 millones de personas contagiadas.

Todas las iniciativas sociales a favor de las clases menos favorecidas que deberían ser las más protegidas (renta básica, reactivación del empleo, mínimo vital de agua, luz, internet y gas, matricula cero para universidades públicas, prohibición de actividades que dañen e impacten negativamente el medio ambiente y los ecosistemas, apoyo irrestricto al agro y a los campesinos por mencionar algunas), son de poca acogida en el Congreso de la República y rara vez apoyadas y propuestas por el Gobierno Nacional.

En el momento en que cada gobierno empiece haciendo un análisis de lo que nos ha afectado como país en los últimos 50 años, su estrategia se centre en atacarlo y acabarlo y no en ser aliado y cómplice, cuando asumamos nuestra responsabilidad en lo que vivimos y en lo que permitimos, cuando trabajemos y luchemos unidos y en torno a una misma causa, cuando entendamos que la problemática base de la situación del país no es la pandemia, la pandemia lo que hizo fue destapar la gravedad de la verdad escondida detrás de cortinas de humo tapando falsedades a las que nos acostumbramos por años, es a partir de allí, que impulsar un cambio sería viable.

Asumir la adversidad como una oportunidad y a partir de allí, impulsar la reactivación, es lo que cualquier país normal debería hacer. Pero como el problema es que Colombia no es un país normal y su problema no es la pandemia, el problema en Colombia es la indiferencia que es el caldo de cultivo de la corrupción y las consecuencias que conlleva este gran mal son las culpables de la pobreza, la desigualdad, la delincuencia, el desempleo, la informalidad, la prostitución, el narcotráfico y el contrabando, mientras no asumamos esto, aquí no habrá reactivación de nada, porque reactivación es la que empieza en nosotros mismos, es despertando y creando conciencia.

Una vez despertemos, tendremos oportunidad de hacer algo y es en ese momento que nuestra lucha dará sus frutos.

Feliz inicio de semana para todos.

