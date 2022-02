“Si Alejandro Gaviria gana, yo no le haré la campaña”: Robledo

La centro esperanza que se pensaba como la coalición que iba a derrotar la polarización en el país, parace está más rota que nunca, luego que el precandidato Jorge Enrique Robledo hiciera pública sus diferencias con su contendor, Alejandro Gaviria.

A través de un space de Twitter, Robledo insistió que Alejandro Gaviria rompió los acuerdos de la Coalición Centro Esperanza, al adelantar acercamiento con sectore políticos cercanos o que han apoyado al gestión del Presidente Duque.

“Si Alejandro Gaviria gana, yo no le haré la campaña”, dijo Robledo en el spacio virtual de la mencionada red social.

¡Ven a mi Espacio! https://t.co/b9qBiVHrsj — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) February 26, 2022

Hasta el momento, los demás candidato de la Coalición Centro Esperanza no se han pronunciado y no está claro si el ramillete llegará completo a la consulta del próximo 13 de marzo. Lo que sí es un hecho es que de ganar Gaviria, no contaría con el respaldo de Robledo y posiblemente de Carlos Amaya que también fue avalado por Diginidad, partido del veterano senador.