Claudia López informa a ONU sobre violaciones a los DD.HH contra manifestantes y miembros de la Policía

Foto: Alcaldía de Bogotá

La alcaldesa Claudia López entregó un informe a la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Juliette de Riveros, que revela en detalle las graves violaciones y afectaciones a los Derechos Humanos en el desarrollo del Paro Nacional, contra manifestantes y contra miembros de la Fuerza Pública.

El documento señala que entre el 28 de abril y el 23 de mayo, se registraron 775 actividades de protesta, de las cuales 238 han sido marchas, 78 bloqueos y 459 concentraciones en lugares públicos, que han contado con la participación 240.000 personas.

La Alcaldesa Mayor reconoció públicamente los esfuerzos que ha hecho la Policía para ceñirse a los protocolos, y resaltó algunos hechos que deben ser investigados.

“Puedo dar fe que algunos miembros del ESMAD han abusado de la fuerza, detenido arbitrariamente a jóvenes, no los han trasladado a URI, si no a estaciones de Policía, o no han seguido los protocolos que la ley prevé”, sostuvo.

En particular se refirió al aterrizaje de un helicóptero para hacer reabastecimiento logístico y de munición, en el Portal Américas y en el Colegio Claretiano de Bosa.

“Eso viola abiertamente los protocolos de DD.HH, y en buena medida, esa abierta violación a los protocolos, ha exacerbado las tensiones en Bosa y en el Portal Américas”, expresó la Alcaldesa Mayor, quien aseguró que en estos dos puntos, así como en el Portal de la calle 80, cerca al Portal de Suba, y en la Plaza de Bolívar, se ha registrado el 72% de las denuncias por estos excesos y abusos.

También señaló que en el Portal Américas se detuvo arbitrariamente a un joven que estaba grabando lo que ocurría desde un puente peatonal. “Lo agredieron, lo golpearon, lo hirieron. Esto genera animadversión y desconfianza”, expresó la Alcaldesa de Bogotá.

Igualmente aseguró que se tiene registro de 600 acciones de abuso de la fuerza contra algún ciudadano (golpiza, retención u hostigamiento); y se encuentran bajo investigación dos muertes: la de Dylan Barbosa, quien habría chocado su moto contra una tanqueta del ESMAD; y la de Daniel Alejandro Zapata, quien fue golpeado con un objeto contundente y sufrió un trauma cráneo encefálico severo.

La Alcaldesa Mayor dijo que los miembros de la Fuerza Pública también han sido víctimas de violaciones a los DD.HH. De hecho, 380 policías han resultado heridos durante estas manifestaciones.

“Aquí ha habido 15 intentos de homicidio de policías, 14 de ellos fueron víctimas en el CAI de La Aurora. Se entraron (los uniformados) al CAI para no tener ningún tipo de confrontación, y unos ciudadanos lo apedrearon, lo rompen pese a que es blindado, les tiraron bombas incendiarias a los policías, y los vieron quemarse, losgrabaron y lo celebraron, y no les dieron ninguna opción de salida”, recordó.