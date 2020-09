El Caso Uribe regresa a la Corte Suprema de Justicia

Álvaro Uribe Vélez, exsenador y expresidente de Colombia

Este martes la Juez 30 de Garantías que lleva el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, procesado por compra de testigos y fraude procesal, tomó una decisión que puede enredar el futuro jurídico del jefe del partido de Gobierno.

Cuando se esperaba que la Juez definiera la solicitud de los abogados de Uribe de revocar la medida de aseguramiento que pesa contra el ex mandatario por orden de la Sala Primera de Instrucción de la Corte Suprema, ya que el proceso fue remitido de ese tribunal a la Fiscalía; la Juez reveló una decisión que por ahora dejará en veremos los anhelos de Uribe y sus abogados.

La togada no sólo no definió la solicitud interpuesta por la defensa, sino que nuevamente envío el caso a la Corte Suprema de Justicia para que en Sala Plena establezca cuál sistema judicial debe aplicarse al caso del ex presidente Uribe en la justicia ordinaria.

Noticia en desarrollo…