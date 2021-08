Caso Sara Sofia Galván: la imperdonable cadena de errores de la Fiscalía

Fiscalía General de la Nación

¡Inaceptable! No hay otra forma de explicar la cadena de errores de la Fiscalía General de la Nación que este fin de semana permitieron que Carolina Galván y a Nilson Díaz, acusados del homicidio y desaparición forzada de la niña Sara Sofía Galván, cuyo paradero es incierto desde hace más de ocho meses.

Los dos acusados recuperaron su libertad la noche del domingo 1 de agosto por orden de la juez quinta penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, declara ilegal su recaptura al considerar que un error de la Fiscalía impidiera que los indiciados contaran con abogados de confianza.

A juicio de la togada, hubo errores en las capturas y les vulneraron los derechos a los detenidos, por eso afirmó que no era posible legalizar estas capturas, “el juzgado quinto penal municipal con función de garantías de Bogotá, resuelve no acceder a la solicitud efectuada por parte de la delegada de la Fiscalía, es decir no legalizar la captura, sino por el contrario declarar ilegal el procedimiento de captura de los ciudadanos Nilson Vladimir Díaz y Carolina Galván Cuesta”, sentenció.

Ante esta decisión el abogado de la defensa pidió que, ante la nulidad de este procedimiento, sean liberados inmediatamente.

Por su parte, la Fiscalía anunció que interpondrá recurso de reposición ante la decisión, sin embargo, el abogado de las víctimas aceptó esta decisión al igual que la Procuraduría.

Así mismo, en la mañana de este lunes el ente investigador publicó un inusual comunicado donde justifica la actuación de la fiscal del caso argumentando que, “el procedimiento se cumplió dentro de los términos de ley y con el propósito de realizar las audiencias concentradas”.