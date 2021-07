Cannabis medicinal: un tratamiento que está cada vez más cerca de los colombianos

Cannabis medicinal / Imagen de referencia

La reglamentación sobre el uso del cannabis medicinal en Colombia no es un tema reciente. En 2016 se promulgó la Ley 1787 que estableció el marco regulatorio para el uso médico y científico del cannabis y sus derivados. Posteriormente, en marzo de 2020, el INVIMA otorgó la primera certificación para la prescripción legal de estos medicamentos en el país.

Desde entonces, miles de pacientes han podido mejorar su calidad de vida y se ha avanzado en la consolidación de evidencia científica a través de una caracterización más detallada del paciente latinoamericano y su respuesta positiva al tratamiento, aumentando exponencialmente el número de testimonios de vida positivos en torno al cannabis medicinal.

Para garantizar el éxito de los tratamientos con cannabis medicinal, es fundamental contar siempre con acompañamiento médico, evitar auto medicarse y asegurarse que el producto médico sea legal y confiable.

Tras un año de su apertura en julio de 2020, Zerenia se ha convertido en un referente nacional e internacional en cannabis medicinal para pacientes con diagnósticos neurológicos, de dolor crónico, cuidado paliativo y de salud mental. Actualmente, más de 10 mil pacientes en todo el territorio nacional ya han accedido a los servicios médicos de manera presencial o a través de teleconsulta, gracias a la plataforma Dr. Zerenia.

En busca de extender el acceso a servicios médicos y llegar cada vez a más pacientes de la región, Zerenia abrió recientemente su novena sede en Colombia y su primera sede internacional en Lima, Perú. Con esta novena apertura nacional, Zerenia cuenta actualmente con sedes en las ciudades de: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Armenia, Ibagué y Manizales. La red también ofrece servicios de telemedicina para pacientes que se encuentren en otras ciudades o que no quieran salir de la comodidad de su hogar, a través de su plataforma Dr. Zerenia.

Hoy, los colombianos pueden acceder a los diferentes programas clínicos relacionados con el manejo multidisciplinario de diagnósticos que cuentan con respaldo científico en el uso de cannabinoides como Parkinson, epilepsia refractaria, ansiedad, insomnio, cefalea, síntomas asociados a la quimioterapia, Esclerosis, dolor crónico y cuidado paliativo, entre otros.

Pacientes de distintas edades y ciudades del país, han dado su testimonio personal sobre su experiencia con los tratamientos a base de cannabis medicinal. Este es el caso del presentador y manager Jairo Martinez, quien actualmente vive en Barranquilla nos cuenta su testimonio: “La verdad fue un gran descubrimiento el Cannabis medicinal en mi vida, porque sufro de insomnio. Antes de conocer la clínica Zerenia no dormía bien, pasaba la mayor parte del tiempo cansado y agotado. Pero, encontré en la sede de Barranquilla de la Clínica Zerenia un equipo médico muy calificado que me guío paso a paso en el tratamiento, resolviendo todas mis dudas y ayudándome a recuperar mi calidad de vida. Hoy, luego de tres meses de tratamiento puedo decir que he recuperado mi calidad de sueño y he comprobado que el cannabis es un tratamiento con respaldo médico que puede ayudar a miles de personas con mi mismo diagnóstico” Afirmó Jairo.

“Hemos tenido resultados positivos en pacientes con diagnósticos de salud mental, manejando efectivamente la ansiedad y el insomnio. También en pacientes oncológicos que se encuentran en tratamiento de quimioterapia, atacando síntomas asociados a esta como lo son los vómitos, náuseas y falta de apetito. Además, seguimos avanzando en la caracterización del paciente latinoamericano y la recolección de data, que nos permitirá liderar la conversación en conocimiento médico y científico en el futuro próximo”, aseguró el Doctor Luis Fernando Chain, gerente médico nacional de Zerenia.

