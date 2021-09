Camilo Romero, el verde con mayor favorabilidad según encuesta Datexco

Camilo Romero, precandidato presidencial de la Alianza Verde

Camilo Romero es uno de los tres precandidatos a la Presidencia con mejor imagen favorable entre los colombianos.

Esta es una de las conclusiones que se desprenden de la encuesta Pulso País, de la firma Datexco, que consultó a habitantes de diversas regiones del territorio nacional para medir el respaldo de los ciudadanos a las distintas precandidaturas en carrera por la Presidencia de Colombia.

La encuesta muestra al ex senador y ex gobernador de Nariño con una imagen favorable de 49%, la tercera más alta del país. Esto en medio de una contienda de la que hacen parte no menos de 40 precandidatos presidenciales.

“Es una muestra de lo que empieza a generar esta precandidatura distinta, en la que estamos de la mano y al lado de la gente, escuchándola, mirándola a los ojos y construyendo un nuevo camino para el país, desde todos los territorios. Es el resultado también de la expresión y la decisión de cambio que tomó Colombia: de poner fin a una era de malos gobiernos que le han hecho mucho daño, para dar paso al primer gobierno ciudadano en la historia del país”, expresó Romero desde Villavicencio, donde lideró un exitoso encuentro ciudadano en el parque de Los Estudiantes.

Justamente, enfatizó que el camino de esta precandidatura presidencial de la gente continúa por lo que indicó que en los próximos días dará detalles y el cronograma de lo que será su gira nacional por Colombia.