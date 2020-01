Cambió Radical sigue en la independencia y sin puestos en el gabinete

Publicidad

Este jueves se llevó a cabo un encuentro entre congresistas del Partido Cambio Radical y el presidente, Iván Duque. Al término del encuentro el senador, Rodrigo Lara, entregó detalles de la reunión y dejó claro que durante la misma no se tocó el tema de la representación política.

“No se habló de un ministerio en particular, no se habló de una cartera en particular, no se habló de un sector específico, no se habló de un nombre para un ministerio, eso de los digo con absoluta sinceridad”, dijo en relación con las dudas sobre la posible petición de puestos en el Gobierno.

De acuerdo con Lara, la reunión se desarrolló en medio de un ambiente cordial donde trataron temas de agenda legislativa,

como la reforma política y la modificación de las CAR, la ley de cielos abiertos y la regulación de taxis y plataformas de transporte.

El senador dejó claro que por ahora esa colectividad se mantendrá en la independencia; pero no descartó la posibilidad que en el futuro ingrese al Gobierno.

“Si hay puntos de unión alrededor de nuestra agenda legislativa tan ambiciosa seguiremos caminando y tendiendo puentes con el Gobierno”, señaló.

Las relación entre el Gobierno Duque y Cambio Radical mejoraron a finales del 2019, luego de una reunión que sostuvieron el presidente Duque y Germán Vargas Lleras; quien hoy fue el gran ausente.