Cámara aprobó la reglamentación de prisión perpetua para violadores de menores de edad

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de Ley Reglamentario de la Prisión Perpetua Revisable para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes.

“Para el Gobierno siempre será un buen día, cuando el Congreso legisla para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto no es populismo, es responsabilidad, es dar un mensaje al país, que la institucionalidad rodea a nuestros niños”, aseguró el Ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez.

El titular de la cartera del Interior agradeció el acompañamiento decisivo de las bancadas del Congreso, tras la aprobación del Proyecto de Ley.

“Este Congreso le manda un mensaje al país con contundencia, que en Colombia no toleramos el abuso a nuestros menores, no toleramos el asesinato de nuestra población más vulnerable, como sociedad hoy estamos interpretando el sentimiento de millones de colombianos que no quieren ver que se repitan escenas de impunidad, que se repitan escenas en donde las penas no son iguales al acto y que por fin podamos dar ese mensaje que el Congreso trabaja para cada día fortalecer las penas contra los criminales”, aseguró el Ministro Daniel Palacios en la Plenaria de la Cámara.