Benedetti se va del Pacto Histórico echando ‘madrazos’ a Gustavo Bolívar

No duró mucho la unión del senador Armando Benedetti al Pacto Histórico que conforman varias fuerzas de la izquierda en Colombia. Este viernes el congresista costeño anunció su salida de esta colectividad.

La salida de Benedetti del Pacto Histórico se da en medio de un cruce de trinos con su colega, el también senador Gustavo Bolívar, que más temprano había manifestado su respaldo a la Corte Suprema de Justicia en la investigación que adelanta contra Benedetti. “Creo en la Corte. Si Benedetti es culpable, irá preso, si es inocente será absuelto”, dijo Bolívar.

Creo en la Corte. Si Benedetti es culpable, irá preso, si es inocente será absuelto. No deja de ser curioso q los supuestos delitos fueron cometidos cuando era uribista pero lo acusen ahora q se suma al Pacto Histórico. Le pido q se retire del Pacto mientras resuelve su situación

La publicación de uno de los hombres fuertes del petrismo no le cayó en gracia a Benedetti, que a través de la misma red social le respondió con un madrazo incluido.

Curioso que usted hoy confíe tanto en Cristina Lombana. @GustavoBolivar, su clasismo y su machismo, sumado a su afán de protagonismo, son el verdadero obstáculo que tiene el #PactoHistórico. Me voy no por su petición si no por su actitud desleal, canalla y de un hijueputa.

— Armando Benedetti (@AABenedetti) March 12, 2021