Autismo: una forma distinta de percibir el mundo

Los Amigos de Simón es una comunidad creada por Mariana Ferrer y su hijo Simón Ferrer, joven con Autismo, quien fue diagnosticado a sus tres años de edad. Desde ese momento Mariana supo que el camino para su hijo y para ella sería diferente. En este nuevo viaje de conocimiento en su vida, Mariana entendió que con Simón no se trataba de la cantidad de millas recorridas, sino de las sorpresas que le esperaban cada día al saber cómo escuchar a su hijo Simón en su diversidad.

Desde entonces, Mariana con su comunidad Los Amigos de Simón, buscan que la sociedad conozca más acerca de esta condición y las personas con Autismo tengan pleno reconocimiento de sus derechos.

Las personas con autismo tienen condiciones neurobiológicas que afectan la capacidad de relacionarse y comunicarse, y que alteran la forma de percibir el mundo. No viven en otro mundo, sino que su percepción del mundo es diferente pues tienen experiencias sensoriales distintas a las nuestras. Por lo tanto, no es de extrañar que, si una persona ve, escucha, siente y se relacionan de manera distinta con el entorno su comportamiento sea acorde a esta forma de sentir.

Es una condición invisible a simple vista y de la que se sabe muy poco. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 160 niños tiene Autismo.

La estigmatización y la discriminación asociadas a la diversidad en el ámbito neurológico son los principales obstáculos para el diagnóstico y el tratamiento. Además, tener un familiar con Autismo puede generar un alto nivel de exigencia. Así que hablar del tema, acompañar, capacitar y empoderar a cuidadores y familiares es de vital importancia.

Cosas que debes saber sobre las personas con Autismo:

• A veces las personas con autismo tienen problemas aprendiendo cosas y no pueden hablar muy claramente.

• Ellos pueden hacer ruidos y sonidos porque a veces no pueden expresarse con palabras como tú y yo.

• A veces repiten las mismas palabras o sonidos porque es difícil para ellos parar.

• Solo porque un niño con autismo no puede hablar, no quiere decir que no pueda oír y entender lo que tú dices.

• Los niños con autismo hacen algunas cosas de diferente manera a otros niños, pero a ellos les gusta tener amigos y hacer cosas divertidas aunque ellos no puedan decírtelo.

• Lo más importante es recordar que los niños con autismo son: como cualquier niño. A ellos les gusta hacer muchas cosas como el resto de los niños.

• Los niños con Autismo crecen, y se convierten en Jovenes con Autismo y en Adultos con Autismo, el Autismo es una condición de vida con la que se nace y dura toda la vida.

Así hablan Los Amigos De Simón sobre esta condición, de manera natural; y este año con motivo del día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo y en alianza con la Fundación Doctora Clown se alistan para celebrar el derecho a ser diferentes: por medio de una fiesta virtual donde esperan impactar de manera positiva a personas con Autismo y sus familaires, valiendose de la risaterapia y de la música como sus mejores aliados, y obvio acercando esta condicón de vida a los Colombianos.

La cita es el próximo Viernes 9 de Abril a las 5:00 pm en un Live por el Canal de Youtube de la Fundación Dra Clown llamado @Clowntubers

ctores, presentadores y cantantes Colombianos se han unido a esta invitación: a hablar de la diferencia y a desmitificar tanta falsa creencia sobre esta condición, La presentadora Mónica Rodríguez aceptó la invitación a hablar de Autismo y romper falsos mitos:

Y así saludan Los Amigos De Simón:

Desde la el respeto, entendiendo que todos somos diferentes y que en esa diferencia todos tenemos los mismos derechos, esperando que la sociedad le abra un espacio a la diferencia y sea mucho más tolerante con las personas que lo requieren.

