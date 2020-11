¡Atentos viajeros! Prueba PCR podría volver a ser obligatoria para ingresar a Colombia

El Gobierno tiene un plazo de 24 horas para impugnar la decisión

El juzgado 11 administrativo de Bogotá ha aprobado una resolución por la que el Gobierno tendrá que volver a exigir la prueba PCR negativa de coronavirus para los viajeros que quieran ingresar al país desde el extranjero, ya que no hacerlo “pone en riesgo la vida y la salud de la población colombiana”.

El pasado 4 de noviembre, el Gobierno del presidente, Iván Duque, revocó la medida que imperaba hasta el momento de exigir una prueba negativa para poder entrar al país, decisión polémica que no fue bien acogida entre la opinión pública.

“Si bien es cierto que la prueba PCR no es una medida de mitigación cien por cien eficiente, como tampoco son las demás medidas tomadas por el Gobierno Nacional y entidades territoriales, sí se configura como un filtro que conlleve a realizar un cerco epidemiológico y evita que entren al país personas que pueden tener el virus”, ha señalado el juez en la sentencia.

De momento, el juez que falla la tutela le dio plazo de 24 horas al Ministerio de Salud para que interponga los recursos legales a los que haya lugar; sin embargo, cabe señalar que en caso que no se presente ninguna impugnación la medida volverá a quedar en firme. No obstante aún no se conoce desde qué fecha.

La noticia se conoció mientras el Ministerio de Salud revelara este jueves 9.496 nuevos casos de coronavirus, así como el fallecimiento de 159 personas en las últimas 24 horas a causa de la enfermedad.

Con estas cifras, el balance de Colombia acumula ya 1.280.487 positivos desde que estallara la crisis sanitaria y 36.019 decesos, mientras que 1.181.753 personas han logrado superar la COVID-19, de las cuales 6.794 han recibido el alta hospitalaria en la última jornada.

Por otra parte, las autoridades sanitarias han informado que, actualmente, 59.778 casos permanecen activos.

Estudio de seroprevalencia

Este jueves, el Instituto Nacional de Salud ha dado a conocer los resultados preliminares del estudio de seroprevalencia que ha llevado a cabo en tres ciudades del país, con el objetivo de establecer la proporción de personas que se han contagiado del coronavirus.

En Leticia, capital del departamento del Amazonas, en el sur del país, seis de cada diez habitantes han registrado anticuerpos contra el coronavirus, lo que mostraría que se habrían contagiado.

Por otro lado, en Barranquila más de la mitad de los ciudadanos analizados, el 55 por ciento, ya se han contagiado de la COVID-19, mientras que en Medellín lo han hecho casi una tercera parte de la población, el 27 por ciento.