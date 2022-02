“Atentado al Nogal no debió ocurrir”: Timochenko

Rodrigo Londoño, también conocido como ‘Timochenko’, durante el evento para conmemorar los 19 años del atentado que mató en el club El Nogal a 36 personas e hirió a más de 200, lamentó el hecho y dijo que, “nunca debió haber ocurrido”.

El presidente del Partido Comunes participó en el acto junto a Bertha Lucía Fríes, empresaria y víctima del ataque, con quien abogó por una reconciliación de cara al país.

El atentado con el carro bomba ocurrió el 7 de febrero de 2003, cerca de las 8:00 de la noche afectando las instalaciones del club ubicado el oriente de Bogotá. Pese a que las Farc no se han atribuido públicamente el hecho, luego de la firma del Acuerdo de Paz la justicia había asegurado que el autor del hecho fue Hernán Darío Velásquez, conocido como “El Paisa”.

Las presuntas reuniones entre paramilitares y políticos en ese club social, habrían motivado el hecho.

El exguerrillero aseguró desconocer “las razones que llevaron a compañeros de las FARC-EP a poner la bomba en El Nogal. Se decía que allí se reunía la exministra Marta Lucía Ramírez -ahora vicepresidenta y canciller- con paramilitares. No me consta, pero así fuera cierto, no era razón para cometer este crimen”, aseguró.

“Jamás nos motivó afectar a la población civil y este tipo de hechos me avergüenza, porque son actos contrarios a nuestra ética revolucionaria”, Londoño insistió en que la cartilla militar de las FARC indicaba que “toda acción que se desarrollara tenía que tener motivos políticos”.

Por su parte la empresaria Berta Lucía Fries, empresaria y víctima del ataque, pidió a los colombianos no cesar en la búsqueda de una verdadera reconciliación y un verdadero acto de perdón para el país.