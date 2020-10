ARL Positiva recomienda no hacer sesiones presenciales en el Senado

La Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) Positiva, emitió un concepto negativo a la posibilidad de que el Congreso de la República retorne a las sesiones presenciales, argumentando que los espacios de debate y discusión no cuentan con la suficiente ventilación.

“No realizar sesiones presenciales en recintos de sesiones de Senado ni recintos de las comisiones para plenarias y reuniones, en razón a que la carga ocupacional de las instalaciones seria alta y los espacios bajo las condiciones de cumplimiento de protocolos por la emergencia sanitaria por Covid-19, no son suficientes para mantener el distanciamiento de por lo menos dos metros para todos los ocupantes, esta situación expondría a Senadores, servidores públicos, contratistas, invitados, visitantes y público en general en un nivel alto de contagio por el virus debido a la alta transmisibilidad del mismo”, puntualiza el documento.

En el concepto de la ARL se sugiere la presencia de 32 congresistas y 7 personas de más en los recintos de debate de plenarias y en lo que corresponde a las comisiones recomienda que haya únicamente entre 17 y 27 personas.

Así mismo pide que no se preparen alimentos en zonas de cocineta de las comisiones, no destinadas formalmente para este fin y que no tienen control sanitario y no consumir alimentos en ningunos de los recintos.

Prohíbe también el ingreso de visitantes y restringe el uso del sótano, por la no circulación adecuada de ventilación natural. El uso del ascensor lo recomienda para personas en condiciones de discapacidad.