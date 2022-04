Dos niños figuran entre las víctimas de nueva masacre en Arauca

El departamento de Arauca amaneció con una nueva masacre que enluta a la población de este departamento del oriente de Colombia donde las condiciones de seguridad han empeorado en los últimos meses.

Según ha trascendido, el nuevo hecho de sangre que deja cuatro muertos entre los que se encuentran una niña de cinco años y un niño de ocho años, se registró pasada las 10:00 de la noche del domingo 17 de abril cuando un grupo armado ilegal abrió fuego indiscriminado contra un vehículo particular que se movilizaba por la vereda Las Nubes, a dos kilómetros del caserío Santo Domingo en el municipio de Tame.

De acuerdo con el personero de Tame, Juan Carlos Villate, al interior del vehículo se movilizaban nueve personas. Y además de las víctimas mortales también resultaron heridos otros dos adultos, uno de ellos de gravedad.

“Hace un momento llegaron los familiares a Tame, me dicen que los atacaron dentro del vehículo, que fue a mano armada. Tenemos cuatro personas asesinadas, dos adultos, dos niños. También hay dos heridos. Me dicen que es muerte violenta, todavía no hemos detallado qué tipo, pero una de las personas está heridas grave en Saravena. La otra aquí en Tame”, declaró Villate en entrevista con Blu Radio.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este nuevo hecho de sangre en Arauca, ni han dado indicios de qué grupo armado ilegal que opera en esa zona pueda estar detrás de esta masacre.