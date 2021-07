Ángela María Robledo / Archivo

La Sala Plena de la Corte Constitucional puso fin a la discusión que se había generado en torno a la curul de Ángela María Robledo para el periodo 2018-2022, tras haber haber obtenido la segunda elección más alta en las elecciones presidenciales como fórmula de Gustavo Petro, tal como lo contempla en el Estatuto de Oposición.

La decisión del Alto Tribunal se produce tras estudiar una tutela radicada por Ángela María Robledo contra la decisión que tomó en su momento la Sección Quinta del Consejo de Estado al anular la Resolución 1595 del 19 de julio de 2018 del Consejo Nacional Electoral en la cual se le otorgó una curul a la antigua fórmula de Petro.

La Corte tumbó la curul de Robledo en la Cámara de Representantes, al considerar la congresista incurrió en doble militancia, ya que debió haber renunciado a la plaza que ocupaba en la Cámara de Representantes por la Alianza Verde un año antes de inscribirse como fórmula a la vicepresidencia de Gustavo Petro, por Colombia Humana.

La decisión se adoptó tras una apretada votación 5 – 4, donde fue necesaria la participación de la conjuez Ruth Stella Correa, expresidenta del Consejo de Estado, ante el impedimento que presentó la magistrada Paola Meneses.

Tras conocer la decisión de la Corte, Ángela María Robledo reaccionó, mostrándose respetuosa de la decisión y acatando la sentencia que la deja fuera del Congreso a partir de la fecha.}

“Siempre he sido respetuosa de la Corte Constitucional y de sus fallos y esta no será la excepción. En su momento, cuando decidí acompañar a Gustavo Petro como fórmula a la vicepresidencia, consulté con expertos constitucionalistas, quienes me aseguraron que no estaba violando ninguna norma, por cuanto la doble militancia no está contemplada como causal de inhabilidad para aspirar a la presidencia o vicepresidencia” indicó la Congresista.

En el comunicado publicado por Robledo también se precisa que, la tutela presentada por Jorge Iván Palacio, exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, y el jurista Jefferson Dueñas, argumentaba protección al debido proceso, al ejercicio de sus derechos políticos, y a su derecho de hacer oposición política.

Finalmente, la Representante a la Cámara, Ángela María Robledo, agradeció a los cientos de ciudadanos y ciudadanas que a través de sus mensajes le dan fuerza para continuar fortaleciendo su proyecto político, que ahora más que nunca es necesario en nuestro país, cuyos habitantes sueñan vivir en una Colombia en paz y con justicia social.