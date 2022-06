Amenazan a León Fredy Muñoz

El representante a la Cámara León Fredy Muñoz, dio a conocer una amenaza que recibió por WhatsApp en momentos que se preparaba para iniciar un evento en la sede del partido Alianza Verde en el municipio de Bello, Antioquia.

“Señor León Freddy Muñoz, frente al siguiente mensaje me place notificarle que ya lo tenemos fichados, tanto a su persona como al señor Walter Salas, y a todo su equipo de trabajo los verdes con Petro, sabemos claramente que el día de hoy a las 6:00 de la tarde tienen una reunión en la cual estarán todos muy felices reunidos en la que le tendremos una gran sorpresa los esperamos a todos a las 6:00 de la tarde en la sede verdes con Petro. Les damos gracias por darnos la información, del resto nos encargamos nosotros, allá los estaremos esperando, están cordialmente invitados a tu última reunión. Posdata, después no diga que no lo sabía, avísale a sus trabajadores”, dice el mensaje que recibió el congresista.

“Vamos a continuar, porque nos han quitado tanto que ya nos quitaron hasta el miedo. Vamos a seguir caminando, vamos a construir un mejor país, no nos importan esas amenazas, cuando se trata de vivir mejor, de tener más oportunidades, las amenazas no nos van a parar”, dijo el representante.

La amenaza fue puesta en conocimiento de la de la Policía Nacional, quienes de inmediato hicieron presencia en el lugar del evento.