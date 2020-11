Álvaro Hernán Prada ingresa a la Comisión de Acusaciones y podrá investigar a quienes lo investigan

Álvaro Hernán Prada, Cámara de Representantes

Con un total de 88 a votos a favor y 26 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes eligió al congresista del Centro Democrático como nuevo miembro de la Comisión de Acusaciones.

A pesar de los llamados que hicieron representantes como Mauricio Toro por ejemplo, para que la corporación diera muestras de cordura y no permitiera el ingreso de Prada a esta célula legislativa, por tener en curso investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe, la plenaria acudió a la presunción de inocencia y le dio la bendición al congresista para que ingresara a la Comisión de Acusaciones.

“Esto no se ve bien para la Cámara de Representantes, esto no se ve bien para la Comisión de Acusaciones. El doctor Álvaro Hernán tiene el derecho de pertenecer a la célula legislativa, eso no está en duda; el partido Centro Democrático tiene ese puesto dentro de la Comisión. La pregunta aquí es, ¿Por qué tiene que ser el doctor Álvaro Hernán Prada?, cuando hay otras personas en su partido que pueden hacer ese papel sin tener los impedimentos, acusaciones y tachas que tiene este congresista”, dijo el representante de la Alianza Verde Mauricio Toro.

De esta manera, Prada tendrá acceso a las investigaciones que le sigue esta célula a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y podrá tomar partido en ellas, a menos que se declare impedido por tener en curso un proceso en el alto tribunal.