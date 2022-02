Un candidato del Pacto Histórico analiza su continuidad en la consulta

El Pacto Histórico, colectividad que agrupa a los sectores políticos de la izquierda, podría perder a uno de sus candidatos antes de la consulta presidencial que se votará el próximo domingo 13 de marzo.

Se trata de Alfredo Saade, candidato presidencial de la Alianza Democrática Amplia, que en las últimas horas convocó de manera urgente a su equipo de trabajo para evaluar si continúa o no participando en la consulta.

La molestía de Saade se deriva por su exclusión en propaganda política que algunos sectores del Pacto Histórico están distribuyendo en algunas zonas del país.

A través de su cuenta de Twitter, Saade denunció que no lo incluyeron en dos piezas que circulan en Bogotá y Cúcuta.

Algún temor deben sentir miembros del #PactoHistórico para no incluirme en el periódico que distribuyen en Bogotá

Jamás me cansaré de repetir que si no fuera por la decencia de @petrogustavo y nuestro anhelo de juntos cambiar la historia de Colombia, el pacto no existiria.

Punto pic.twitter.com/4FNAHzrqM1

— SAADE PRESIDENTE 🇨🇴 2022 (@ALFREDOSAADEV) February 9, 2022