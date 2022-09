Aída Victoria llora porque podría pasar 17 años en la cárcel

La Fiscalía pidió a la justicia la condena de 17 años para Aida Victoria Merlano por la fuga de su madre, la excongresista, Aida Merlano.

La justicia encontró responsable a la joven de los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos.

El juez anunció que el próximo 13 de septiembre a las 2 de la tarde se conocerá el monto de la pena de la sentencia que deberá cumplir la ‘influencer’.

Luego de conocer la sentencia en su contra, Aída Victoria, rompió su silencio y con lágrimas en los ojos expresó su dolor por años que tendrá que pasar tras las rejas si el juez acepta la petición del ente acusador de ponerla 17 años en la cárcel sin el beneficio de prisión domiciliaria.

“Sí, me condenaron hace unas horas. A diferencia a lo que la gente puede pensar que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me van a dar casa por cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel”, confesó Merlano.

Merlano agradeció por todos los mensajes de apoyo y buenos deseos que ha recibido.