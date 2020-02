“Me iban a asesinar y a enterrar en una finca en Valledupar”: Aida Merlano

Aida Merlano, prófuga colombiana declarando ante la justicia venezolana

La exsenadora Aida Merlano, prófuga de la justicia colombiana, compareció este jueves ante un tribunal venezolano en medio del proceso que libra en ese país por usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir.

Durante la audiencia a la que la política conservadora pidió la presencia de la prensa, Merlano comenzó a ventilar detalles de la vida política colombiana.

“El gobierno de Duque me raptó. Los raptores me contaron todo. Me iban a asesinar y a enterrar en una finca en Valledupar“, señaló Merlano en medio de la audiencia.

Además, manifestó que fue testigo

de altas sumas de dinero entregadas en las campañas presidenciales, “como la de Álvaro Uribe”.

Asimismo, la política barranquillera relató que ahora es víctima de las familias políticas más importantes de la capital del Atlántico, los Gerlein y los Char, “porque no quieren una nueva clase política”, señaló.

Finalmente, y de acuerdo a los reportes de la prensa venezolana, Merlano manifestó que, “soy víctima del gobierno de Duque. Antes de regresar quiero que Colombia sepa todo”