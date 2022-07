Agreden a la ministra designada Cecilia López

La ministra designada Cecilia López Montaño denunció en su cuenta de Twitter que fue víctima de una agresión física en la ciudad de Medellín.

López escribió en la red social que mientras caminaba por las calles de la capital de Antioquia dos sujetos la arrinconaron, reclamándole por unas supuestas tierras que perdieron en la región del Sumapaz.

Mi total solidaridad. A mi me acaba de pasar caminando sola en Medellín. Dos hombres me arrinconaron gritándome que devuelva tierras en Sumapaz que nunca he tenido y preguntándome por Simón Trinidad. Por suerte, dos mujeres me rescataron de la situación y no pasó a mayores. https://t.co/mtC2W40ltr

— Cecilia Lopez Montaño (@CeciliaLopezM) July 16, 2022