¿Qué pasa si no se toma ácido fólico en el embarazo?

( 7 )

Un gran porcentaje de embarazos no se planifican.

Algunos ginecólogos no creen en la protección del ácido fólico y no lo prescriben ni lo recomiendan.

Muchos alimentos procesados tienen bajas dosis de ácido fólico y, en algunos casos, son dañinos para la salud.

La información sobre el ácido fólico y los defectos del tubo neural no llega a la sociedad en general ni a las mujeres en particular.

A pesar de la importancia y los beneficios que tiene esta vitamina, muchas mujeres embarazadas no la toman o la toman tarde. Es muy probable que todo siga con normalidad. Como ya sabes, existen alimentos que contienen ácido fólico y que, sin saber, los consumes en tu dieta diaria.Solo un 14 % toma ácido fólico antes de la fecundación y el 86 % lo toma demasiado tarde. Mayormente, las mujeres que consumen ácido fólico de manera consciente son mujeres que planifican su embarazo y aquellas que se preparan, previamente, para la concepción. Además, pocas mujeres conocen la importancia del ácido fólico en el embarazo porque no existen campañas informativas al respecto. A continuación, te mostramos los motivos más comunes por los cuales no se toma ácido fólico en el embarazo.