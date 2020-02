Acevedo recibe informe sobre el conflicto narrado desde la visión de los ganaderos

El informe fue e elaborado por la Fundación Colombia Ganadera

El director de Memoria Histórica Darío Acevedo recibió de manos de José Félix Lafaurie presidente de la Federación Nacional de Ganaderos – FEDEGAN, el informe elaborado por la Fundación Colombia Ganadera que da cuenta de los integrantes de este sector económico, víctimas de la violencia.

El presidente de FEDEGAN hizo entrega de dos informes de la Fundación Ganadera, fruto de una investigación en todo el país que recogen los listados y testimonios de victimas ganaderas. En el último de ellos –precisó Lafaurie-, publicado en 2013, “se puede encontrar los listados de víctimas, que alcanzaron 6.202 nombres y 1.936 testimonios. Este material, producto de un juicioso trabajo de campo, se lo hemos entregado a procuradores, a fiscales y también al padre Francisco de Roux…, pero mi preocupación es que seguimos en el mismo olvido”.

“La comunidad ganadera representa el 40% del total de los habitantes rurales, ciento de miles de los nuestros fueron extorsionados por todos los actores armados (FARC, ELN, EPL y AUC). No puede ser que hoy que se pretende contar la historia de esa Colombia sufrida, no aparezca el ganadero como víctima, sino que se pretenda por parte de ciertos actores, muy vinculados a la izquierda armada, identificarnos como victimarios”, puntualizó.

El documento recopila buena parta de la situación que vivieron los ganaderos en gran parte del territorio nacional a lo largo de 30 años de violencia en el sector rural, identificando los delitos de lesa humanidad y las violaciones al derecho internacional humanitario.

"Lo ganaderos hemos sido víctimas de todos los actores armados -incluido el paramilitarismo- y lo que no puede ser es que no tengan un espacio en la memoria histórica del país. Es la razón por la que invitamos al doctor Darío Acevedo para que no solo recibiera los documentos que dan cuenta de la narrativa de este

Darío Acevedo director del Centro de Memoria Histórica expuso que recibe este documento como aporte a la memoria del país, teniendo en cuenta que en este sector de la economía colombiana se produjeron abusos, despojos de propiedad, conductas delincuenciales que afectaron los niveles de empleabilidad en la medida en que se produjeron secuestros y extorsiones en gran escala contra todos los sectores que tienen que ver con la cadena de esta actividad económica en el campo.

“Desde el Centro de Memoria Histórica podríamos eventualmente llegar a acuerdos con diversos sectores de la vida nacional, de cualquier tipo y de cualquier clase, la condición es que haya sufrido graves prejuicios con motivo de la violación del derecho internacional humanitario y los derechos humanos por parte de actores armados ilegales o incluso de agentes del Estado”, precisó el director Acevedo.

El presidente de FEDEGAN explicó que en el Registro Nacional de Víctimas hay alrededor de 11 mil ganaderos declarados víctimas de la violencia que esperan la debida reparación de parte del Estado y fue más allá denunciando que, “en los lugares donde hay control territorial los niveles de extorsión a los ganaderos están llegando a lo que fueron durante las épocas que se creían superadas”.

La reunión se hizo con el acompañamiento de la junta directiva de FEDEGAN y de la senadora María Fernanda Cabal.