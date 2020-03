Las razones de la Corte Constitucional para no ampliar el aborto en Colombia

Imagen de referencia / Causa Justa

En las últimas horas la Corte Constitucional de Colombia se abstuvo de fallar sobre una demanda que buscaba penalizar por completo el aborto, dejando en pie las tres excepciones para la interrupción voluntaria del embarazo.

El alto tribunal estudió dos demandas de la abogada Natalia Bernal. Una, contra el Código Civil, que tiene que ver con la concepción de vida y si el feto puede declararse legalmente persona.

La segunda tenía que ver con el Código Penal y pretendía tumbar las tres causales de la sentencia C-355 de 2006 que permite a las mujeres interrumpir el embarazo siempre y cuando éste sea producto de una violación, cuando halla mal formación del feto o se ponga riesgo de la vida de la madre.

Sin embargo, con una votación de 6 contra 3, los magistrados de la Corte se declararon inhibidos para emitir un nuevo fallo sobre el tema.

Cabe señalar que el magistrado Alejandro Linares, quien proyectó la ponencia, fue acompañado por Alberto Rojas y José Fernando Reyes en buscar una ampliación de este derecho para las mujeres sin ninguna limitación hasta las 16 semanas del embarazo. Pero la mayoría de la Sala Plena se opuso y esta posibilidad quedó enterrada por ahora.

Los motivos de la Corte para declararse inhibida

Luego que se conociera la decisión de la sala plena de la Corte Constitucional, el magistrado Alberto Rojas Ríos explicó los motivos que llevaron al alto tribunal a no tomar una posición de fondo y dejar por ahora el tema en ‘stand by’.

De acuerdo con el togado, la mayoría de magistrados consideraron que la demanda no cumplió con los requisitos de certeza, especificidad (está fundada en argumentos genéricos y vagos), pertinencia (no plantea problema de constitucionalidad sino pertinencia), suficiencia (las razones presentadas no son capaces de generar duda inicial de la constitucionalidad). Además, dicen, no cumple con el requisito de claridad pues no guarda coherencia.

Organizaciones de mujeres, seguirán luchando por aborto legal

Tras conocer la decisión de la Corte Constitucional, las organizaciones de mujeres que defienden la interrupción voluntaria del embarazo no escondieron su descontento porque no prosperó la propuesta del magistrado Linares que buscaba permitir el aborto sin restricciones hasta la semana 16, se mostraron satisfechas porque el alto tribunal mantuvo las tres causales vigentes.

“Es necesario seguir avanzando en materia de derechos y evitar la interposición de barreras que obstaculizan el servicio de interrupción voluntario del embarazo”, señalaron organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

Además, señalan que seguirán defendiendo los derechos conquistados y abriendo el camino para seguir avanzando en la garantía plena de los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, en la eliminación del delito de aborto del Código Penal para que las mujeres, jóvenes y niñas del país pueda, bajo criterio propio, ser las únicas que deciden interrumpir o no un embarazo.